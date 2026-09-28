https://1prime.ru/20260928/likhachev-873737781.html

Лихачев пообещал сделать все, чтобы Запорожская АЭС возобновила работу

Лихачев пообещал сделать все, чтобы Запорожская АЭС возобновила работу - 28.09.2026, ПРАЙМ

Лихачев пообещал сделать все, чтобы Запорожская АЭС возобновила работу

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным пообещал, что будет сделано все,... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T21:06+0300

2026-09-28T21:06+0300

2026-09-28T21:06+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным пообещал, что будет сделано все, чтобы Запорожская АЭС возобновила работу. "Встречались с коллективом (ЗАЭС - ред.), ребята приезжали в Москву, и наши коллеги там были. Город просил передать: "Держимся, все будет сделано и в дальнейшем для безопасного состояния Запорожской атомной электростанции". Но главная мечта запорожских атомщиков - "поднять" станцию "в мощность". Мы сделаем все, чтобы станция стала рабочей", - сказал Лихачев.

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