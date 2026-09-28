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"Росатом" с опережением выполняет проекты по ликвидации опасных отходов - 28.09.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" с опережением выполняет проекты по ликвидации опасных отходов
"Росатом" с опережением выполняет проекты по ликвидации опасных отходов - 28.09.2026, ПРАЙМ
"Росатом" с опережением выполняет проекты по ликвидации опасных отходов
"Росатом" с опережением выполняет проекты по ликвидации опасных промышленных отходов I и II класса, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:16+0300
2026-09-28T22:28+0300
технологии
алексей лихачев
владимир путин
росатом
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. "Росатом" с опережением выполняет проекты по ликвидации опасных промышленных отходов I и II класса, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу с Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности."Владимир Владимирович, несколько лет на контроле ваши задачи по работе с промышленными отходами первого и второго класса опасности. Вы ставите задачу утилизации и обезвреживания в 2035 году. Мы идем с опережением контрольных цифр", - сказал Лихачев в докладе главе государства.Лихачев перечислил основные проекты "Росатома" по ликвидации накопленного экологического ущерба на бывших промышленных площадках: в Усолье-Сибирском (Иркутская область), на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, на полигоне Красный Бор в Ленинградской области. "К ним добавляются Ярославская область и все четыре новых региона", - добавил Лихачев.По его словам, "веяние" последних полутора лет - это выход "Росатома" с технологиями обезвреживания опасных промышленных отходов на зарубежные площадки: в Киргизию, в Белоруссию."С армянскими партнерами работаем по проекту "Наирит", надеюсь, тоже сможем оказать помощь", - отметил Лихачев.Завод "Наирит" в Армении, основанный в 1936 году, в послевоенные годы стал одним из мировых лидеров по выпуску хлоропренового каучука. В 1989 году он был остановлен, в 1993-м частично перезапущен, а в 2010 году — окончательно закрыт.
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технологии, алексей лихачев, владимир путин, росатом
Технологии, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Росатом
21:16 28.09.2026 (обновлено: 22:28 28.09.2026)
 
"Росатом" с опережением выполняет проекты по ликвидации опасных отходов

Лихачев: "Росатом" с опережением выполняет проекты по ликвидации отходов I и II классов

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. "Росатом" с опережением выполняет проекты по ликвидации опасных промышленных отходов I и II класса, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу с Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности.
"Владимир Владимирович, несколько лет на контроле ваши задачи по работе с промышленными отходами первого и второго класса опасности. Вы ставите задачу утилизации и обезвреживания в 2035 году. Мы идем с опережением контрольных цифр", - сказал Лихачев в докладе главе государства.
Лихачев перечислил основные проекты "Росатома" по ликвидации накопленного экологического ущерба на бывших промышленных площадках: в Усолье-Сибирском (Иркутская область), на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, на полигоне Красный Бор в Ленинградской области. "К ним добавляются Ярославская область и все четыре новых региона", - добавил Лихачев.
По его словам, "веяние" последних полутора лет - это выход "Росатома" с технологиями обезвреживания опасных промышленных отходов на зарубежные площадки: в Киргизию, в Белоруссию.
"С армянскими партнерами работаем по проекту "Наирит", надеюсь, тоже сможем оказать помощь", - отметил Лихачев.
Завод "Наирит" в Армении, основанный в 1936 году, в послевоенные годы стал одним из мировых лидеров по выпуску хлоропренового каучука. В 1989 году он был остановлен, в 1993-м частично перезапущен, а в 2010 году — окончательно закрыт.
 
ТехнологииАлексей ЛихачевВладимир ПутинРосатом
 
 
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