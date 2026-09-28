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Избранные депутаты Госдумы с колес начнут заниматься проектом бюджета
Избранные депутаты Госдумы с колес начнут заниматься проектом бюджета - 28.09.2026, ПРАЙМ
Избранные депутаты Госдумы с колес начнут заниматься проектом бюджета
Избранные депутаты Госдумы прямо с колес начнут заниматься проектом бюджета, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T22:21+0300
2026-09-28T22:21+0300
2026-09-28T22:21+0300
финансы
россия
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
госдума
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Избранные депутаты Госдумы прямо с колес начнут заниматься проектом бюджета, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по результатам выборов. Медведев в ходе своего выступления напомнил о поручении главы государства о том, что новые регионы РФ должны к 2030 году достичь общероссийского уровня жизни по ключевым показателям. По словам председателя "Единой России", это задача непростая, но вполне реализуемая. "Это приоритет для думской фракции "Единой России" в работе над главным законопроектом осенней сессии – над федеральным бюджетом. Насколько я понимаю, коллеги, избранные депутатами, прямо с колес, что называется, приступив к своей работе, будут уже заниматься вопросом бюджета. Это очень важно. Не понаслышке знаю, насколько это сложный процесс", - сказал Медведев на встрече с президентом РФ.
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финансы, россия, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия, госдума
Финансы, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия, Госдума
Избранные депутаты Госдумы с колес начнут заниматься проектом бюджета
Медведев: избранные депутаты Госдумы прямо с колес начнут заниматься проектом бюджета