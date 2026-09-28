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Активы Metro в России передали во временное управление - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Активы Metro в России передали во временное управление
Активы Metro в России передали во временное управление - 28.09.2026, ПРАЙМ
Активы Metro в России передали во временное управление
Активы немецкой торговой сети Metro в России переданы во временное управление АО "УК Торг Рус", соответствующий указ президента размещен на сайте официального... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T16:36+0300
2026-09-28T16:36+0300
бизнес
россия
metro
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Активы немецкой торговой сети Metro в России переданы во временное управление АО "УК Торг Рус", соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести изменения в раздел IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах "российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении"... О временном управлении некоторым имуществом" дополнить пункт 83 следующим содержанием:... 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Метро Вэрхаус Ногинск", принадлежащих МEТРО Кэш энд Керри Раша Б.В. (МETRO Cash &amp; Carry Russia B.V.) акционерному обществу "УК Торг РУС", - говорится в документе. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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бизнес, россия, metro
Бизнес, РОССИЯ, Metro
16:36 28.09.2026
 
Активы Metro в России передали во временное управление

Путин передал активы немецкой Metro в России во временное управление АО "УК Торг Рус"

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЛогистический и торговый центр "МЕТРО Кэш энд Керри" в Ростове-на-Дону
Логистический и торговый центр МЕТРО Кэш энд Керри в Ростове-на-Дону - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Активы немецкой торговой сети Metro в России переданы во временное управление АО "УК Торг Рус", соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести изменения в раздел IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах "российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении"... О временном управлении некоторым имуществом" дополнить пункт 83 следующим содержанием:... 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Метро Вэрхаус Ногинск", принадлежащих МEТРО Кэш энд Керри Раша Б.В. (МETRO Cash & Carry Russia B.V.) акционерному обществу "УК Торг РУС", - говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
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