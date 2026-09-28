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Активы Metro в России передали во временное управление

Активы Metro в России передали во временное управление - 28.09.2026, ПРАЙМ

Активы Metro в России передали во временное управление

Активы немецкой торговой сети Metro в России переданы во временное управление АО "УК Торг Рус", соответствующий указ президента размещен на сайте официального... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T16:36+0300

2026-09-28T16:36+0300

2026-09-28T16:36+0300

бизнес

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Активы немецкой торговой сети Metro в России переданы во временное управление АО "УК Торг Рус", соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести изменения в раздел IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах "российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении"... О временном управлении некоторым имуществом" дополнить пункт 83 следующим содержанием:... 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Метро Вэрхаус Ногинск", принадлежащих МEТРО Кэш энд Керри Раша Б.В. (МETRO Cash & Carry Russia B.V.) акционерному обществу "УК Торг РУС", - говорится в документе. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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бизнес, россия, metro