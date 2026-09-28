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Минфин оценил возможность введения обязательного страхования киберрисков - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин оценил возможность введения обязательного страхования киберрисков
Минфин оценил возможность введения обязательного страхования киберрисков - 28.09.2026, ПРАЙМ
Минфин оценил возможность введения обязательного страхования киберрисков
Минфин России оценивает возможность введения обязательного страхования киберрисков для объектов критической инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T01:18+0300
2026-09-28T09:35+0300
финансы
россия
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минфин
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Минфин России оценивает возможность введения обязательного страхования киберрисков для объектов критической инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов России Иван Чебесков на полях Мосфинфорума. "Сейчас обсуждается страхование киберрисков... Это возможно для критической инфраструктуры по аналогии с обязательным страхованием опасных объектов. Не для граждан, а именно для бизнеса", – сказал Чебесков, отвечая на вопрос о возможных видах обязательного страхования, которые могут появиться в России. Сейчас владельцы опасных производственных объектов в России обязаны страховать их, чтобы в случае аварии страховка покрывала вред, причиненный другим организациям и людям. "Обязательное страхование вводится, когда его плюсы перевешивают негативный эффект от возможных потерь. Никто не планирует необоснованно вводить дополнительную нагрузку на бизнес, но киберриски становятся не менее важны, чем риски, связанные с эксплуатацией опасных объектов", – сказал Чебесков. Кибератаки приносят огромные убытки предприятиям в России, и некоторое страховщики уже предлагают соответствующие продукты. При этом ранее страховые компании указывали на недостаточное законодательное регулирование этой сферы.
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финансы, россия, минфин рф, минфин
Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ, Минфин
01:18 28.09.2026 (обновлено: 09:35 28.09.2026)
 
Минфин оценил возможность введения обязательного страхования киберрисков

Минфин рассматривает обязательное страхование киберрисков для критической инфраструктуры

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Минфин России оценивает возможность введения обязательного страхования киберрисков для объектов критической инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов России Иван Чебесков на полях Мосфинфорума.
"Сейчас обсуждается страхование киберрисков... Это возможно для критической инфраструктуры по аналогии с обязательным страхованием опасных объектов. Не для граждан, а именно для бизнеса", – сказал Чебесков, отвечая на вопрос о возможных видах обязательного страхования, которые могут появиться в России.
Сейчас владельцы опасных производственных объектов в России обязаны страховать их, чтобы в случае аварии страховка покрывала вред, причиненный другим организациям и людям.
"Обязательное страхование вводится, когда его плюсы перевешивают негативный эффект от возможных потерь. Никто не планирует необоснованно вводить дополнительную нагрузку на бизнес, но киберриски становятся не менее важны, чем риски, связанные с эксплуатацией опасных объектов", – сказал Чебесков.
Кибератаки приносят огромные убытки предприятиям в России, и некоторое страховщики уже предлагают соответствующие продукты. При этом ранее страховые компании указывали на недостаточное законодательное регулирование этой сферы.
 
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