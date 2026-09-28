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Минфин оценил возможность введения обязательного страхования киберрисков

Минфин оценил возможность введения обязательного страхования киберрисков - 28.09.2026, ПРАЙМ

Минфин оценил возможность введения обязательного страхования киберрисков

Минфин России оценивает возможность введения обязательного страхования киберрисков для объектов критической инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T01:18+0300

2026-09-28T01:18+0300

2026-09-28T09:35+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Минфин России оценивает возможность введения обязательного страхования киберрисков для объектов критической инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов России Иван Чебесков на полях Мосфинфорума. "Сейчас обсуждается страхование киберрисков... Это возможно для критической инфраструктуры по аналогии с обязательным страхованием опасных объектов. Не для граждан, а именно для бизнеса", – сказал Чебесков, отвечая на вопрос о возможных видах обязательного страхования, которые могут появиться в России. Сейчас владельцы опасных производственных объектов в России обязаны страховать их, чтобы в случае аварии страховка покрывала вред, причиненный другим организациям и людям. "Обязательное страхование вводится, когда его плюсы перевешивают негативный эффект от возможных потерь. Никто не планирует необоснованно вводить дополнительную нагрузку на бизнес, но киберриски становятся не менее важны, чем риски, связанные с эксплуатацией опасных объектов", – сказал Чебесков. Кибератаки приносят огромные убытки предприятиям в России, и некоторое страховщики уже предлагают соответствующие продукты. При этом ранее страховые компании указывали на недостаточное законодательное регулирование этой сферы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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