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Минфин предложил ужесточить контроль за кассами в общепите и рознице - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин предложил ужесточить контроль за кассами в общепите и рознице
Минфин предложил ужесточить контроль за кассами в общепите и рознице - 28.09.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил ужесточить контроль за кассами в общепите и рознице
Минфин РФ предложил тщательнее проверять использование контрольно-кассовой техники (ККТ) в сфере розничной торговли и общественного питания, сообщает... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T15:47+0300
2026-09-28T15:58+0300
россия
дмитрий григоренко
минфин
минфин рф
фнс россии
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил тщательнее проверять использование контрольно-кассовой техники (ККТ) в сфере розничной торговли и общественного питания, сообщает министерство. "Минфин России разработал новые индикаторы риска для контроля за применением контрольно-кассовой техники", - говорится в материалах на сайте ведомства. Соответствующий проект приказа, подготовленный во исполнение поручения заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. С помощью новых индикаторов Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет точечно выявлять риск нарушений, не увеличивая административную нагрузку на добросовестный бизнес. На сегодняшний день при проведении контроля за применением ККТ, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей, органы используют три индикатора риска, отмечается в материалах. "Разработанный Минфином России проект приказа расширяет этот перечень, делая акцент на установлении случаев неприменения ККТ в сфере розничной торговли и общественного питания", - уточняется в материалах. Так, о наличии риска нарушения будут свидетельствовать высокая доля возвратов, операций коррекции и расходных операций, расчеты преимущественно или исключительно одним способом - наличными либо безналичными средствами, говорится там же. Помимо этого, на наличие риска нарушения будут указывать отсутствие по истечении определенного периода времени зарегистрированной в налоговых органах кассы или длительное отсутствие фискальных данных в информационной системе налоговых органов, отмечается в материалах.
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россия, дмитрий григоренко, минфин, минфин рф, фнс россии
РОССИЯ, Дмитрий Григоренко, Минфин, Минфин РФ, ФНС России
15:47 28.09.2026 (обновлено: 15:58 28.09.2026)
 
Минфин предложил ужесточить контроль за кассами в общепите и рознице

Минфин предложил тщательнее проверять применение касс в розничной торговли и общепите

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил тщательнее проверять использование контрольно-кассовой техники (ККТ) в сфере розничной торговли и общественного питания, сообщает министерство.
"Минфин России разработал новые индикаторы риска для контроля за применением контрольно-кассовой техники", - говорится в материалах на сайте ведомства. Соответствующий проект приказа, подготовленный во исполнение поручения заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
С помощью новых индикаторов Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет точечно выявлять риск нарушений, не увеличивая административную нагрузку на добросовестный бизнес. На сегодняшний день при проведении контроля за применением ККТ, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей, органы используют три индикатора риска, отмечается в материалах.
"Разработанный Минфином России проект приказа расширяет этот перечень, делая акцент на установлении случаев неприменения ККТ в сфере розничной торговли и общественного питания", - уточняется в материалах.
Так, о наличии риска нарушения будут свидетельствовать высокая доля возвратов, операций коррекции и расходных операций, расчеты преимущественно или исключительно одним способом - наличными либо безналичными средствами, говорится там же.
Помимо этого, на наличие риска нарушения будут указывать отсутствие по истечении определенного периода времени зарегистрированной в налоговых органах кассы или длительное отсутствие фискальных данных в информационной системе налоговых органов, отмечается в материалах.
 
РОССИЯДмитрий ГригоренкоМинфинМинфин РФФНС России
 
 
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