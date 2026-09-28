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Минфин предложил ужесточить контроль за кассами в общепите и рознице

Минфин предложил ужесточить контроль за кассами в общепите и рознице - 28.09.2026, ПРАЙМ

Минфин предложил ужесточить контроль за кассами в общепите и рознице

Минфин РФ предложил тщательнее проверять использование контрольно-кассовой техники (ККТ) в сфере розничной торговли и общественного питания, сообщает... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T15:47+0300

2026-09-28T15:47+0300

2026-09-28T15:58+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил тщательнее проверять использование контрольно-кассовой техники (ККТ) в сфере розничной торговли и общественного питания, сообщает министерство. "Минфин России разработал новые индикаторы риска для контроля за применением контрольно-кассовой техники", - говорится в материалах на сайте ведомства. Соответствующий проект приказа, подготовленный во исполнение поручения заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. С помощью новых индикаторов Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет точечно выявлять риск нарушений, не увеличивая административную нагрузку на добросовестный бизнес. На сегодняшний день при проведении контроля за применением ККТ, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей, органы используют три индикатора риска, отмечается в материалах. "Разработанный Минфином России проект приказа расширяет этот перечень, делая акцент на установлении случаев неприменения ККТ в сфере розничной торговли и общественного питания", - уточняется в материалах. Так, о наличии риска нарушения будут свидетельствовать высокая доля возвратов, операций коррекции и расходных операций, расчеты преимущественно или исключительно одним способом - наличными либо безналичными средствами, говорится там же. Помимо этого, на наличие риска нарушения будут указывать отсутствие по истечении определенного периода времени зарегистрированной в налоговых органах кассы или длительное отсутствие фискальных данных в информационной системе налоговых органов, отмечается в материалах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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