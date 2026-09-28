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Минфин готов рассмотреть смягчение требований к инвестициям в ИСЖ 2.0 - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин готов рассмотреть смягчение требований к инвестициям в ИСЖ 2.0
Минфин готов рассмотреть смягчение требований к инвестициям в ИСЖ 2.0 - 28.09.2026, ПРАЙМ
Минфин готов рассмотреть смягчение требований к инвестициям в ИСЖ 2.0
Минфин России готов рассмотреть вопрос о снижении минимального порога в 6 миллионов рублей для инвестиций в страхование жизни с расчетной доходностью, но... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T18:15+0300
2026-09-28T18:18+0300
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финансы
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Минфин России готов рассмотреть вопрос о снижении минимального порога в 6 миллионов рублей для инвестиций в страхование жизни с расчетной доходностью, но говорить о допуске к этим инструментам неквалифицированных инвесторов пока рано, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов России Иван Чебесков на полях Мосфинфорума. "Пока можно говорить только о снижении порога. По поводу расширения на неквалифицированных инвесторов – говорить рано, нужно смотреть, как продукт себя зарекомендует", - сказал Чебесков. Страхование жизни с расчетной доходностью – это новый вид страхования, который заработал в России с 1 июня 2026 года с ограничениями: инструмент доступен только для квалифицированных инвесторов, которые готовы единовременно внести на такой договор сумму не менее 6 миллионов рублей. Чебесков напомнил, что с 1 января 2026 году в России было запрещено заключать новые договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) из-за большого количества жалоб потребителей, которые не всегда понимали, какой именно продукт им продают. "Но рынок предложил концепцию ИСЖ 2.0, где речь как раз идет о страховании с расчетной доходностью. После анализа практики первой концепции продукта и обсуждения с Банком России в итоге было принято новое законодательство", - сказал он. Теперь продукты ИСЖ 2.0 доступны только для квалифицированных инвесторов, а минимальный порог в 6 миллионов рублей, по словам замминистра, потенциально ограничивает возможные риски недобросовестных практик. Минфин и ЦБ, по словам Чебескова, хотят посмотреть, как будет работать инструмент в нынешнем виде, и если не будет злоупотреблений, вернутся к пересмотру его параметров. "Примерно год, потом уже можно обсуждать дальнейшие решения", – сказал он, отвечая на вопрос о сроках возможных изменений.
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россия, финансы, минфин, минфин рф, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Минфин, Минфин РФ, Банк России
18:15 28.09.2026 (обновлено: 18:18 28.09.2026)
 
Минфин готов рассмотреть смягчение требований к инвестициям в ИСЖ 2.0

Минфин готов пересмотреть порог для инвестиций в страхование жизни с расчетной доходностью

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Минфин России готов рассмотреть вопрос о снижении минимального порога в 6 миллионов рублей для инвестиций в страхование жизни с расчетной доходностью, но говорить о допуске к этим инструментам неквалифицированных инвесторов пока рано, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов России Иван Чебесков на полях Мосфинфорума.
"Пока можно говорить только о снижении порога. По поводу расширения на неквалифицированных инвесторов – говорить рано, нужно смотреть, как продукт себя зарекомендует", - сказал Чебесков.
Страхование жизни с расчетной доходностью – это новый вид страхования, который заработал в России с 1 июня 2026 года с ограничениями: инструмент доступен только для квалифицированных инвесторов, которые готовы единовременно внести на такой договор сумму не менее 6 миллионов рублей.
Чебесков напомнил, что с 1 января 2026 году в России было запрещено заключать новые договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) из-за большого количества жалоб потребителей, которые не всегда понимали, какой именно продукт им продают.
"Но рынок предложил концепцию ИСЖ 2.0, где речь как раз идет о страховании с расчетной доходностью. После анализа практики первой концепции продукта и обсуждения с Банком России в итоге было принято новое законодательство", - сказал он.
Теперь продукты ИСЖ 2.0 доступны только для квалифицированных инвесторов, а минимальный порог в 6 миллионов рублей, по словам замминистра, потенциально ограничивает возможные риски недобросовестных практик.
Минфин и ЦБ, по словам Чебескова, хотят посмотреть, как будет работать инструмент в нынешнем виде, и если не будет злоупотреблений, вернутся к пересмотру его параметров.
"Примерно год, потом уже можно обсуждать дальнейшие решения", – сказал он, отвечая на вопрос о сроках возможных изменений.
 
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