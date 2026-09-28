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Минфин выплатил в рублях купон по евробондам на 8,6 миллиарда рублей

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам на 8,6 миллиарда рублей - 28.09.2026, ПРАЙМ

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам на 8,6 миллиарда рублей

Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2035 году, номинированных в долларах, на сумму 8,6 миллиарда рублей,... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T18:27+0300

2026-09-28T18:27+0300

2026-09-28T18:28+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2035 году, номинированных в долларах, на сумму 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2035 году в сумме 8,6 миллиарда рублей (эквивалент 102 миллионов долларов США)", сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

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финансы, россия, рынок, сша, минфин, минфин рф, нрд