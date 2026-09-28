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Для оценки информации от ИИ нужно критическое мышление, заявил Афанасьев

Для оценки информации от ИИ нужно критическое мышление, заявил Афанасьев - 28.09.2026, ПРАЙМ

Для оценки информации от ИИ нужно критическое мышление, заявил Афанасьев

Человеку необходимо формировать свое критическое мышление, чтобы критически относиться к получаемой информации извне, в том числе от искусственного интеллекта... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T09:49+0300

2026-09-28T09:49+0300

2026-09-28T10:11+0300

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КРАСНОЯРСК, 28 сен - ПРАЙМ. Человеку необходимо формировать свое критическое мышление, чтобы критически относиться к получаемой информации извне, в том числе от искусственного интеллекта (ИИ), сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. "Когда стоит вопрос, что изучать. Конечно, кому-то нужно математику, кому-то физику, информатику. Но мне кажется, очень важно формировать в себе критическое мышление, способность критически относиться к тому, что вы получаете, в том числе от языковых моделей и искусственного интеллекта", - сказал Афанасьев на сессии в рамках финала VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Он отметил, что искусственный интеллект является технологией, которая может быть использована как для блага человека, так и во зло. "И наша задача людей, конечно, не доверять слепо", - добавил Афанасьев. Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций. Финальный этап VI Олимпиады проходит с 27 сентября по 2 октября в Красноярске.

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технологии, общество , красноярск, росфинмониторинг, минобрнауки, минпросвещения