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Минсельхоз планирует продлить запрет на вылов воблы
Минсельхоз планирует продлить запрет на вылов воблы - 28.09.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз планирует продлить запрет на вылов воблы
Минсельхоз России планирует продлить запрет на вылов воблы до конца 2027 года в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне, соответствующий проект приказа... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T17:36+0300
2026-09-28T17:36+0300
2026-09-28T17:55+0300
сельское хозяйство
россия
каспийское море
астраханская область
минсельхоз
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Минсельхоз России планирует продлить запрет на вылов воблы до конца 2027 года в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. "Запретить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области", - говорится в документе. Кроме того, планируется продлить запрет на такой же срок вылов плотвы в водных объектах на территории Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов в границах Астраханской области. Также проектом предлагается запретить с 11 декабря 2026 года по 15 февраля 2027 года любительское рыболовство щуки в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках в границах Республики Калмыкия и водных объектах в границах Астраханской области. В октябре прошлого года Минсельхоз России продлил до конца 2026 года запрет на вылов воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в Волге и ее водотоках в границах Астраханской области. Также до конца года продлены ограничения на вылов плотвы. Ранее в сентябре президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сказал РИА Новости, что в 2027 году запрет сохранится, поскольку популяция этой рыбы все еще остается на критически низкой отметке.
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сельское хозяйство, россия, каспийское море, астраханская область, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Каспийское море, Астраханская область, Минсельхоз
Минсельхоз планирует продлить запрет на вылов воблы
Минсельхоз планирует продлить запрет на вылов воблы до конца 2027 года
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Минсельхоз России планирует продлить запрет на вылов воблы до конца 2027 года в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
"Запретить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области", - говорится в документе.
Кроме того, планируется продлить запрет на такой же срок вылов плотвы в водных объектах на территории Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов в границах Астраханской области.
Также проектом предлагается запретить с 11 декабря 2026 года по 15 февраля 2027 года любительское рыболовство щуки в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках в границах Республики Калмыкия и водных объектах в границах Астраханской области.
В октябре прошлого года Минсельхоз России продлил до конца 2026 года запрет на вылов воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в Волге и ее водотоках в границах Астраханской области. Также до конца года продлены ограничения на вылов плотвы.
Ранее в сентябре президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сказал РИА Новости, что в 2027 году запрет сохранится, поскольку популяция этой рыбы все еще остается на критически низкой отметке.