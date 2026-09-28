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Минсельхоз планирует продлить запрет на вылов воблы - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Минсельхоз планирует продлить запрет на вылов воблы
Минсельхоз планирует продлить запрет на вылов воблы - 28.09.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз планирует продлить запрет на вылов воблы
Минсельхоз России планирует продлить запрет на вылов воблы до конца 2027 года в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне, соответствующий проект приказа... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T17:36+0300
2026-09-28T17:55+0300
сельское хозяйство
россия
каспийское море
астраханская область
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873730450.jpg?1790607328
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Минсельхоз России планирует продлить запрет на вылов воблы до конца 2027 года в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. "Запретить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области", - говорится в документе. Кроме того, планируется продлить запрет на такой же срок вылов плотвы в водных объектах на территории Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов в границах Астраханской области. Также проектом предлагается запретить с 11 декабря 2026 года по 15 февраля 2027 года любительское рыболовство щуки в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках в границах Республики Калмыкия и водных объектах в границах Астраханской области. В октябре прошлого года Минсельхоз России продлил до конца 2026 года запрет на вылов воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в Волге и ее водотоках в границах Астраханской области. Также до конца года продлены ограничения на вылов плотвы. Ранее в сентябре президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сказал РИА Новости, что в 2027 году запрет сохранится, поскольку популяция этой рыбы все еще остается на критически низкой отметке.
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сельское хозяйство, россия, каспийское море, астраханская область, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Каспийское море, Астраханская область, Минсельхоз
17:36 28.09.2026 (обновлено: 17:55 28.09.2026)
 
Минсельхоз планирует продлить запрет на вылов воблы

Минсельхоз планирует продлить запрет на вылов воблы до конца 2027 года

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Минсельхоз России планирует продлить запрет на вылов воблы до конца 2027 года в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
"Запретить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области", - говорится в документе.
Кроме того, планируется продлить запрет на такой же срок вылов плотвы в водных объектах на территории Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов в границах Астраханской области.
Также проектом предлагается запретить с 11 декабря 2026 года по 15 февраля 2027 года любительское рыболовство щуки в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках в границах Республики Калмыкия и водных объектах в границах Астраханской области.
В октябре прошлого года Минсельхоз России продлил до конца 2026 года запрет на вылов воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в Волге и ее водотоках в границах Астраханской области. Также до конца года продлены ограничения на вылов плотвы.
Ранее в сентябре президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сказал РИА Новости, что в 2027 году запрет сохранится, поскольку популяция этой рыбы все еще остается на критически низкой отметке.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯКаспийское мореАстраханская областьМинсельхоз
 
 
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