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МКБ разрешили сделки с принадлежащими Sova Capital акциями ряда компаний

МКБ разрешили сделки с принадлежащими Sova Capital акциями ряда компаний - 28.09.2026, ПРАЙМ

МКБ разрешили сделки с принадлежащими Sova Capital акциями ряда компаний

Президент России Владимир Путин разрешил "Московскому кредитному банку" (МКБ) совершать сделки с принадлежащими Sova Capital акциями ряда компаний, включая... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T16:40+0300

2026-09-28T16:40+0300

2026-09-28T16:40+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил "Московскому кредитному банку" (МКБ) совершать сделки с принадлежащими Sova Capital акциями ряда компаний, включая Россети, "Интер РАО", Газпром и Роснефть, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом пять указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520... разрешить совершение кредитной организацией "Московский кредитный банк" (публичное акционерное общество) сделок (операций), влекущих за собой установление, изменение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения следующими акциями, принадлежащими Сова Капитал Лимитед (Sova Capital Limited)", - говорится в документе. Таким образом, МКБ разрешены сделки, в частности, с акциями Россети, РусГидро, "Интер РАО", Мосэнерго, Норильский никель, Татнефть, Роснефть, Газпром и иными. Sova Capital – британский брокер, одобренный финансовым регулятором Великобритании. По состоянию на 2022 год платформа предоставляла корпоративным и институциональным клиентам такие брокерские услуги, как независимый анализ и торги ценными бумагами. Sova Capital в марте 2022 года сообщил, что испытывает проблемы с ликвидностью, в связи с чем переходит в специальный режим управления, включающий в себя назначение советом директоров администратора, который будет помогать Sova Capital в случае трудностей выполнять свои обязательства перед клиентами.

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россия, великобритания, владимир путин, московский кредитный банк, россети, интер рао, бизнес, банки