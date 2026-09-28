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Российский рынок акций в начале утренней сессии растет на 0,3% - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций в начале утренней сессии растет на 0,3%
Российский рынок акций в начале утренней сессии растет на 0,3% - 28.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в начале утренней сессии растет на 0,3%
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника повышается примерно на 0,3% по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 28.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника повышается примерно на 0,3% по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.01 мск повышался на 0,27% относительно предыдущего закрытия, до 2280,09 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя. С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.
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рынок, акции, торги
Рынок, Акции, Торги
08:28 28.09.2026
 
Российский рынок акций в начале утренней сессии растет на 0,3%

Рынок акций в начале утренней сессии понедельника растет на 0,3% по главному индексу

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника повышается примерно на 0,3% по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.01 мск повышался на 0,27% относительно предыдущего закрытия, до 2280,09 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя.
С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.
 
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