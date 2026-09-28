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Курс юаня в начале торгов снижается до 12,49 рубля
Курс юаня в начале торгов снижается до 12,49 рубля - 28.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов снижается до 12,49 рубля
Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии понедельника снижается до 12,49 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T09:12+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии понедельника снижается до 12,49 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.02 мск снижался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,49 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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рынок, торги
Курс юаня в начале торгов снижается до 12,49 рубля
Курс юаня к российской валюте в начале торгов снижается до 12,49 рубля
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии понедельника снижается до 12,49 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 9.02 мск снижался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,49 рубля.
Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.