https://1prime.ru/20260928/moskva-873705560.html

В Москве из-за инцидента на станции "Тушинская" сбили с графика электрички

В Москве из-за инцидента на станции "Тушинская" сбили с графика электрички - 28.09.2026, ПРАЙМ

В Москве из-за инцидента на станции "Тушинская" сбили с графика электрички

Ряд электричек сбились с графика из-за инцидента на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T08:06+0300

2026-09-28T08:06+0300

2026-09-28T08:06+0300

бизнес

россия

москва

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873705560.jpg?1790572007

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Ряд электричек сбились с графика из-за инцидента на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Несколько человек, которые нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре, пострадали на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве, сообщила ранее Московская железная дорога. На время работы оперативных служб движение поездов в границах станции "Тушинская" организовано по соседнему пути в реверсивном режиме. "В связи с этим с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений, а также МЦД-2. Ряд поездов отменены. Пассажиры электрички №7216 Нахабино - Подольск были высажены на станции "Тушинская" и смогли продолжить путь на вслед идущих составах", - сообщает МЖД. Московская железная дорога призывает граждан соблюдать правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре и делает все необходимое для ввода поездов в график.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, ржд