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В Москве из-за инцидента на станции "Тушинская" сбили с графика электрички
В Москве из-за инцидента на станции "Тушинская" сбили с графика электрички - 28.09.2026, ПРАЙМ
В Москве из-за инцидента на станции "Тушинская" сбили с графика электрички
Ряд электричек сбились с графика из-за инцидента на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). | 28.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Ряд электричек сбились с графика из-за инцидента на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Несколько человек, которые нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре, пострадали на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве, сообщила ранее Московская железная дорога. На время работы оперативных служб движение поездов в границах станции "Тушинская" организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.
"В связи с этим с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений, а также МЦД-2. Ряд поездов отменены. Пассажиры электрички №7216 Нахабино - Подольск были высажены на станции "Тушинская" и смогли продолжить путь на вслед идущих составах", - сообщает МЖД.
Московская железная дорога призывает граждан соблюдать правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре и делает все необходимое для ввода поездов в график.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
В Москве из-за инцидента на станции "Тушинская" сбили с графика электрички
Ряд электричек сбились с графика из-за инцидента на станции "Тушинская" в Москве
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Ряд электричек сбились с графика из-за инцидента на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Несколько человек, которые нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре, пострадали на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве, сообщила ранее Московская железная дорога. На время работы оперативных служб движение поездов в границах станции "Тушинская" организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.
"В связи с этим с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений, а также МЦД-2. Ряд поездов отменены. Пассажиры электрички №7216 Нахабино - Подольск были высажены на станции "Тушинская" и смогли продолжить путь на вслед идущих составах", - сообщает МЖД.
Московская железная дорога призывает граждан соблюдать правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре и делает все необходимое для ввода поездов в график.