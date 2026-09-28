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В Москве из-за инцидента на станции "Тушинская" погиб человек - 28.09.2026, ПРАЙМ
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В Москве из-за инцидента на станции "Тушинская" погиб человек
В Москве из-за инцидента на станции "Тушинская" погиб человек - 28.09.2026, ПРАЙМ
В Москве из-за инцидента на станции "Тушинская" погиб человек
По предварительным данным, один человек погиб из-за инцидента на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве, прокуратура проводит проверку, сообщили в ведомстве. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T10:13+0300
2026-09-28T10:13+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. По предварительным данным, один человек погиб из-за инцидента на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве, прокуратура проводит проверку, сообщили в ведомстве. Ранее Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) сообщила, что несколько человек травмированы на станции "Тушинская" МЦД-2 (D2). Они, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. "По предварительным данным, погиб мужчина 2005 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Подчеркивается, что ведомство проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения ж/д транспорта после инцидента.
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бизнес, общество , россия, москва, ржд
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
10:13 28.09.2026
 
В Москве из-за инцидента на станции "Тушинская" погиб человек

Прокуратура: один человек погиб из-за инцидента на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. По предварительным данным, один человек погиб из-за инцидента на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве, прокуратура проводит проверку, сообщили в ведомстве.
Ранее Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) сообщила, что несколько человек травмированы на станции "Тушинская" МЦД-2 (D2). Они, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.
"По предварительным данным, погиб мужчина 2005 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Подчеркивается, что ведомство проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения ж/д транспорта после инцидента.
 
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