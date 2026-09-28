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В Москве с 23.00 понедельника до 10.00 вторника ожидается туман
В Москве с 23.00 понедельника до 10.00 вторника ожидается туман - 28.09.2026, ПРАЙМ
В Москве с 23.00 понедельника до 10.00 вторника ожидается туман
Туман с видимостью 200-700 метров местами ожидается в Москве с 23.00 понедельника до 10.00 вторника, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:43+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Туман с видимостью 200-700 метров местами ожидается в Москве с 23.00 понедельника до 10.00 вторника, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, с 23.00 28 сентября до 10.00 29 сентября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в канале комплекса на платформе "Макс".
Автомобилистов призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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бизнес, россия, москва
В Москве с 23.00 понедельника до 10.00 вторника ожидается туман
В Москве с 23.00 до 10.00 вторника ожидается туман с видимостью 200-700 метров
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Туман с видимостью 200-700 метров местами ожидается в Москве с 23.00 понедельника до 10.00 вторника, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, с 23.00 28 сентября до 10.00 29 сентября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в канале комплекса на платформе "Макс".
Автомобилистов призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.