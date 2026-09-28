https://1prime.ru/20260928/moskva-873738776.html

В Москве с 23.00 понедельника до 10.00 вторника ожидается туман

В Москве с 23.00 понедельника до 10.00 вторника ожидается туман - 28.09.2026, ПРАЙМ

В Москве с 23.00 понедельника до 10.00 вторника ожидается туман

Туман с видимостью 200-700 метров местами ожидается в Москве с 23.00 понедельника до 10.00 вторника, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T21:43+0300

2026-09-28T21:43+0300

2026-09-28T21:43+0300

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873738776.jpg?1790621026

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Туман с видимостью 200-700 метров местами ожидается в Москве с 23.00 понедельника до 10.00 вторника, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, с 23.00 28 сентября до 10.00 29 сентября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в канале комплекса на платформе "Макс". Автомобилистов призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва