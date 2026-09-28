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Air Arabia перенесла возобновление полетов в Москву на начало ноября
Air Arabia перенесла возобновление полетов в Москву на начало ноября - 28.09.2026, ПРАЙМ
Air Arabia перенесла возобновление полетов в Москву на начало ноября
Эмиратская авиакомпания Air Arabia перенесла возобновление полетов в Москву на начало ноября, свидетельствует расписание рейсов на сайте авиакомпании. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T22:47+0300
2026-09-28T22:47+0300
2026-09-28T22:47+0300
бизнес
москва
персидский залив
air arabia
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ДУБАЙ, 28 сен - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания Air Arabia перенесла возобновление полетов в Москву на начало ноября, свидетельствует расписание рейсов на сайте авиакомпании.
Air Arabia приостановила выполнение полетов в Россию в июле из-за конфликта в Персидском заливе.
Ранее авиакомпания открывала продажу билетов на рейсы в Москву с 4 октября. В настоящее время сайт авиакомпании показывает один ежедневный рейс из Шарджи в Москву с 1 ноября.
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бизнес, москва, персидский залив, air arabia
Бизнес, МОСКВА, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Air Arabia
Air Arabia перенесла возобновление полетов в Москву на начало ноября
Авиакомпания Air Arabia перенесла возобновление полетов в Москву на начало ноября
ДУБАЙ, 28 сен - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания Air Arabia перенесла возобновление полетов в Москву на начало ноября, свидетельствует расписание рейсов на сайте авиакомпании.
Air Arabia приостановила выполнение полетов в Россию в июле из-за конфликта в Персидском заливе.
Ранее авиакомпания открывала продажу билетов на рейсы в Москву с 4 октября. В настоящее время сайт авиакомпании показывает один ежедневный рейс из Шарджи в Москву с 1 ноября.