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Air Arabia перенесла возобновление полетов в Москву на начало ноября

Air Arabia перенесла возобновление полетов в Москву на начало ноября - 28.09.2026, ПРАЙМ

Air Arabia перенесла возобновление полетов в Москву на начало ноября

Эмиратская авиакомпания Air Arabia перенесла возобновление полетов в Москву на начало ноября, свидетельствует расписание рейсов на сайте авиакомпании. | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T22:47+0300

2026-09-28T22:47+0300

2026-09-28T22:47+0300

бизнес

москва

персидский залив

air arabia

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ДУБАЙ, 28 сен - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания Air Arabia перенесла возобновление полетов в Москву на начало ноября, свидетельствует расписание рейсов на сайте авиакомпании. Air Arabia приостановила выполнение полетов в Россию в июле из-за конфликта в Персидском заливе. Ранее авиакомпания открывала продажу билетов на рейсы в Москву с 4 октября. В настоящее время сайт авиакомпании показывает один ежедневный рейс из Шарджи в Москву с 1 ноября.

москва

персидский залив

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бизнес, москва, персидский залив, air arabia