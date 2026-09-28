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Поезд Москва-Владивосток курсирует по самому протяженному маршруту в мире - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Поезд Москва-Владивосток курсирует по самому протяженному маршруту в мире
Поезд Москва-Владивосток курсирует по самому протяженному маршруту в мире - 28.09.2026, ПРАЙМ
Поезд Москва-Владивосток курсирует по самому протяженному маршруту в мире
Поезд Москва-Владивосток курсирует по самому протяженному железнодорожному маршруту в мире в границах одного государства, преодолевая путь почти 9300 километров | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T20:19+0300
2026-09-28T20:19+0300
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россия
москва
владивосток
амур
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Поезд Москва-Владивосток курсирует по самому протяженному железнодорожному маршруту в мире в границах одного государства, преодолевая путь почти 9300 километров и проезжая через семь часовых поясов, сообщили РИА Новости в РЖД. Фирменный поезд №1/2 "Россия" сообщением Владивосток – Москва 30 сентября 2026 года отмечает юбилей - 60 лет. "Поезд "Россия" курсирует по самому протяженному железнодорожному маршруту в мире в границах одного государства (почти 9300 км). Его маршрут пролегает через 20 регионов страны: 12 областей, 5 краев, одну автономную область и две республики. В пути поезд совершает 135 остановок между Москвой и Владивостоком", - сообщили в РЖД. "За время поездки проезжает через 7 часовых поясов, несколько климатических областей и природных зон", - продолжили в компании. Поезд пересекает более десятка крупных рек (Волга, Вятка, Кама, Иртыш, Обь, Енисей, Амур и т. д.), проходит вдоль Байкала – самого глубокого озера в мире. Наиболее популярными промежуточными станциями (посадка и высадка пассажиров) являются: Новосибирск и Красноярск (поезд № 1, из Владивостока), Екатеринбург и Тюмень (поезд № 2, из Москвы).
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бизнес, россия, москва, владивосток, амур, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владивосток, Амур, РЖД
20:19 28.09.2026
 
Поезд Москва-Владивосток курсирует по самому протяженному маршруту в мире

РЖД: поезд Москва-Владивосток курсирует по самому протяженному маршруту в мире

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Поезд Москва-Владивосток курсирует по самому протяженному железнодорожному маршруту в мире в границах одного государства, преодолевая путь почти 9300 километров и проезжая через семь часовых поясов, сообщили РИА Новости в РЖД.
Фирменный поезд №1/2 "Россия" сообщением Владивосток – Москва 30 сентября 2026 года отмечает юбилей - 60 лет.
"Поезд "Россия" курсирует по самому протяженному железнодорожному маршруту в мире в границах одного государства (почти 9300 км). Его маршрут пролегает через 20 регионов страны: 12 областей, 5 краев, одну автономную область и две республики. В пути поезд совершает 135 остановок между Москвой и Владивостоком", - сообщили в РЖД.
"За время поездки проезжает через 7 часовых поясов, несколько климатических областей и природных зон", - продолжили в компании.
Поезд пересекает более десятка крупных рек (Волга, Вятка, Кама, Иртыш, Обь, Енисей, Амур и т. д.), проходит вдоль Байкала – самого глубокого озера в мире.
Наиболее популярными промежуточными станциями (посадка и высадка пассажиров) являются: Новосибирск и Красноярск (поезд № 1, из Владивостока), Екатеринбург и Тюмень (поезд № 2, из Москвы).
 
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