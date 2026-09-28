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Поезд Москва-Владивосток курсирует по самому протяженному маршруту в мире

Поезд Москва-Владивосток курсирует по самому протяженному маршруту в мире - 28.09.2026, ПРАЙМ

Поезд Москва-Владивосток курсирует по самому протяженному маршруту в мире

Поезд Москва-Владивосток курсирует по самому протяженному железнодорожному маршруту в мире в границах одного государства, преодолевая путь почти 9300 километров | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T20:19+0300

2026-09-28T20:19+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Поезд Москва-Владивосток курсирует по самому протяженному железнодорожному маршруту в мире в границах одного государства, преодолевая путь почти 9300 километров и проезжая через семь часовых поясов, сообщили РИА Новости в РЖД. Фирменный поезд №1/2 "Россия" сообщением Владивосток – Москва 30 сентября 2026 года отмечает юбилей - 60 лет. "Поезд "Россия" курсирует по самому протяженному железнодорожному маршруту в мире в границах одного государства (почти 9300 км). Его маршрут пролегает через 20 регионов страны: 12 областей, 5 краев, одну автономную область и две республики. В пути поезд совершает 135 остановок между Москвой и Владивостоком", - сообщили в РЖД. "За время поездки проезжает через 7 часовых поясов, несколько климатических областей и природных зон", - продолжили в компании. Поезд пересекает более десятка крупных рек (Волга, Вятка, Кама, Иртыш, Обь, Енисей, Амур и т. д.), проходит вдоль Байкала – самого глубокого озера в мире. Наиболее популярными промежуточными станциями (посадка и высадка пассажиров) являются: Новосибирск и Красноярск (поезд № 1, из Владивостока), Екатеринбург и Тюмень (поезд № 2, из Москвы).

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