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Иркутскому авиазаводу нужно заняться самолетами вместимостью больше МС-21

Иркутскому авиазаводу нужно заняться самолетами вместимостью больше МС-21 - 28.09.2026, ПРАЙМ

Иркутскому авиазаводу нужно заняться самолетами вместимостью больше МС-21

После освоения производства МС-21 и передачи бортов авиакомпаниям Иркутскому авиазаводу нужно будет заняться самолетами вместимостью больше, чем у МС-21, заявил | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T00:17+0300

2026-09-28T00:17+0300

2026-09-28T00:17+0300

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ИРКУТСК, 28 сен – ПРАЙМ. После освоения производства МС-21 и передачи бортов авиакомпаниям Иркутскому авиазаводу нужно будет заняться самолетами вместимостью больше, чем у МС-21, заявил генеральный директор завода Андрей Сойнов. "Верхняя часть рыночной ниши у нас сегодня открыта, и российской альтернативы этому нет. Я думаю, что неизбежно после освоения производства, после передачи самолетов уже в авиакомпании, необходимо будет заниматься уже верхними сегментами, то есть это уже самолеты вместимостью больше 211 пассажиров", - сказал Сойнов журналистов. Также Сойнов отметил, что сейчас в России нишу в 100 пассажиров закрывает самолет "Суперджет", до 211 пассажиров – МС-21, а по нижней части сегмента работает Ил-114-300. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Ил-114-300 — региональный пассажирский турбовинтовой самолет, вмещающий до 68 пассажиров. Он предназначен для эксплуатации на местных авиалиниях.

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бизнес, россия, промышленность, оак, ростех