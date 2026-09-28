Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иркутскому авиазаводу нужно заняться самолетами вместимостью больше МС-21 - 28.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260928/ms-21-873703561.html
Иркутскому авиазаводу нужно заняться самолетами вместимостью больше МС-21
Иркутскому авиазаводу нужно заняться самолетами вместимостью больше МС-21 - 28.09.2026, ПРАЙМ
Иркутскому авиазаводу нужно заняться самолетами вместимостью больше МС-21
После освоения производства МС-21 и передачи бортов авиакомпаниям Иркутскому авиазаводу нужно будет заняться самолетами вместимостью больше, чем у МС-21, заявил | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T00:17+0300
2026-09-28T00:17+0300
бизнес
россия
промышленность
оак
ростех
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873703561.jpg?1790543871
ИРКУТСК, 28 сен – ПРАЙМ. После освоения производства МС-21 и передачи бортов авиакомпаниям Иркутскому авиазаводу нужно будет заняться самолетами вместимостью больше, чем у МС-21, заявил генеральный директор завода Андрей Сойнов. "Верхняя часть рыночной ниши у нас сегодня открыта, и российской альтернативы этому нет. Я думаю, что неизбежно после освоения производства, после передачи самолетов уже в авиакомпании, необходимо будет заниматься уже верхними сегментами, то есть это уже самолеты вместимостью больше 211 пассажиров", - сказал Сойнов журналистов. Также Сойнов отметил, что сейчас в России нишу в 100 пассажиров закрывает самолет "Суперджет", до 211 пассажиров – МС-21, а по нижней части сегмента работает Ил-114-300. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Ил-114-300 — региональный пассажирский турбовинтовой самолет, вмещающий до 68 пассажиров. Он предназначен для эксплуатации на местных авиалиниях.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, оак, ростех
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, ОАК, Ростех
00:17 28.09.2026
 
Иркутскому авиазаводу нужно заняться самолетами вместимостью больше МС-21

Сойнов: Иркутскому авиазаводу нужно заняться самолетами вместимостью больше МС-21

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ИРКУТСК, 28 сен – ПРАЙМ. После освоения производства МС-21 и передачи бортов авиакомпаниям Иркутскому авиазаводу нужно будет заняться самолетами вместимостью больше, чем у МС-21, заявил генеральный директор завода Андрей Сойнов.
"Верхняя часть рыночной ниши у нас сегодня открыта, и российской альтернативы этому нет. Я думаю, что неизбежно после освоения производства, после передачи самолетов уже в авиакомпании, необходимо будет заниматься уже верхними сегментами, то есть это уже самолеты вместимостью больше 211 пассажиров", - сказал Сойнов журналистов.
Также Сойнов отметил, что сейчас в России нишу в 100 пассажиров закрывает самолет "Суперджет", до 211 пассажиров – МС-21, а по нижней части сегмента работает Ил-114-300.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Ил-114-300 — региональный пассажирский турбовинтовой самолет, вмещающий до 68 пассажиров. Он предназначен для эксплуатации на местных авиалиниях.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьОАКРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала