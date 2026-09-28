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МВД разработало перечень профессий иностранцев для работы в России вне квот - 28.09.2026, ПРАЙМ
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МВД разработало перечень профессий иностранцев для работы в России вне квот
МВД разработало перечень профессий иностранцев для работы в России вне квот - 28.09.2026, ПРАЙМ
МВД разработало перечень профессий иностранцев для работы в России вне квот
Министерство внутренних дел РФ разработало перечень профессий, с которыми иностранцы - квалифицированные специалисты из визовых стран смогут вне квот устроиться | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T18:57+0300
2026-09-28T19:00+0300
россия
мвд
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел РФ разработало перечень профессий, с которыми иностранцы - квалифицированные специалисты из визовых стран смогут вне квот устроиться работать в России, сообщается в проекте приказа ведомства, опубликованного на сайте проектов нормативных правовых актов. "Утвердить прилагаемый перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан - квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности), на которых квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в РФ на основании визы, разрешений на работу не распространяются", - говорится в документе. Согласно проекту, в перечень вошли такие должности, как генеральный директор предприятия (за исключением субъектов малого предпринимательства), инженер-программист, начальник предприятия, программист, техник по наладке и испытаниям, управляющий предприятия. Также в список включены специальности, связанные с сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством, добычей полезных ископаемых, обрабатывающим производством, обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, строительством, деятельностью гостиниц и предприятий общественного питания, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельностью, а также деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг, культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Например, среди профессий, включенных в перечень, есть инженер по внедрению новой техники и технологий, авиационный механик по планеру и двигателям, администратор вычислительной сети, главный инженер проекта, директор по экономике, врач-онколог, фельдшер, балетмейстер и дирижер. Предполагается, что приказ может вступить в силу с 23 января 2027 года.
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россия, мвд
РОССИЯ, МВД
18:57 28.09.2026 (обновлено: 19:00 28.09.2026)
 
МВД разработало перечень профессий иностранцев для работы в России вне квот

МВД разработало перечень профессий, на которых иностранцы могут работать в России вне квот

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел РФ разработало перечень профессий, с которыми иностранцы - квалифицированные специалисты из визовых стран смогут вне квот устроиться работать в России, сообщается в проекте приказа ведомства, опубликованного на сайте проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить прилагаемый перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан - квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности), на которых квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в РФ на основании визы, разрешений на работу не распространяются", - говорится в документе.
Согласно проекту, в перечень вошли такие должности, как генеральный директор предприятия (за исключением субъектов малого предпринимательства), инженер-программист, начальник предприятия, программист, техник по наладке и испытаниям, управляющий предприятия.
Также в список включены специальности, связанные с сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством, добычей полезных ископаемых, обрабатывающим производством, обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, строительством, деятельностью гостиниц и предприятий общественного питания, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельностью, а также деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг, культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Например, среди профессий, включенных в перечень, есть инженер по внедрению новой техники и технологий, авиационный механик по планеру и двигателям, администратор вычислительной сети, главный инженер проекта, директор по экономике, врач-онколог, фельдшер, балетмейстер и дирижер.
Предполагается, что приказ может вступить в силу с 23 января 2027 года.
 
РОССИЯМВД
 
 
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