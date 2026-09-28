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НАУФОР претендует на статус СРО для еще двух видов деятельности

НАУФОР претендует на статус СРО для еще двух видов деятельности - 28.09.2026, ПРАЙМ

НАУФОР претендует на статус СРО для еще двух видов деятельности

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России документы для получения статуса саморегулируемой организации (СРО) еще для... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T17:39+0300

2026-09-28T17:39+0300

2026-09-28T18:02+0300

финансы

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банк россии

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России документы для получения статуса саморегулируемой организации (СРО) еще для двух видов деятельности на финансовом рынке - цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, сообщила ассоциация. "Национальная ассоциация участников фондового рынка направила в Банк России документы для получения статуса саморегулируемой организации еще для двух видов деятельности на финансовом рынке - цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровых валют", - говорится в сообщении НАУФОР. В России 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. В качестве СРО для участников рынка цифровых активов и цифровых валют НАУФОР будет участвовать в разработке стандартов деятельности и контролировать их исполнение, оказывать методологическую поддержку членам, представлять интересы индустрии перед Банком России при доработке законодательства и нормативной базы. Федеральный закон от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ "О цифровых валютах и цифровых правах" предусматривает для цифровых депозитариев и операторов обмена цифровых валют обязательное членство в СРО. Ранее НАУФОР направила документы для получения статуса СРО для операторов информационных систем, для которых закон также установил обязательное членство. Сейчас НАУФОР является саморегулируемой организацией на финансовом рынке для брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами, депозитариев, инвестиционных советников, управляющих компаний ПИФ и НПФ, специализированных депозитариев, регистраторов и акционерных инвестиционных фондов. Организация работает с 1996 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, науфор, банк россии, нпф