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В РСТ не зафиксировали обращений от туристов на фоне наводнений в Непале
В РСТ не зафиксировали обращений от туристов на фоне наводнений в Непале - 28.09.2026, ПРАЙМ
В РСТ не зафиксировали обращений от туристов на фоне наводнений в Непале
Обращений от российских организованных туристов из-за наводнений в Непале не поступало, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T18:15+0300
2026-09-28T18:15+0300
2026-09-28T18:21+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Обращений от российских организованных туристов из-за наводнений в Непале не поступало, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). В воскресенье портал Nepal News со ссылкой на премьер-министра страны Балендру Шаха сообщал, что в Непале в результате паводков, оползней, грозы и бури погиб 21 человек, еще пятеро остаются пропавшими без вести. Значительно повреждена ключевая инфраструктура, более десятка дорог блокированы из-за оползней и обвалов. "В настоящий момент не фиксируем обращений от клиентов в связи с чрезвычайной ситуацией в Непале", - цитирует РСТ туроператора ITM group. По данным компании, организованных туристов туроператора в Непале на момент стихийного бедствия не было. "В Непале сейчас низкий сезон для массового организованного туризма - продолжается сезон муссонов, и организованных групп практически нет", - добавили там. В туроператоре отметили, что туристические программы в Непале традиционно ориентированы на середину осени, когда после муссонов устанавливается стабильная погода, а ближайшие заезды по непальским маршрутам запланированы на октябрь 2026 года. "Текущие даты стихийного бедствия не пересекаются с активными отправками туристов", - отметили в компании. Там также обратили внимание на необходимость различать организованных туристов туроператоров и самостоятельных путешественников. В пострадавшем районе Расува могли находиться индивидуальные туристы, однако российские туроператоры, как правило, не организуют там программы из-за сложности маршрутов.
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туризм, бизнес, россия, непал, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, НЕПАЛ, Российский союз туриндустрии, РСТ
В РСТ не зафиксировали обращений от туристов на фоне наводнений в Непале
РСТ: обращений от организованных туристов из-за наводнений в Непале не поступало
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Обращений от российских организованных туристов из-за наводнений в Непале не поступало, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
В воскресенье портал Nepal News со ссылкой на премьер-министра страны Балендру Шаха сообщал, что в Непале в результате паводков, оползней, грозы и бури погиб 21 человек, еще пятеро остаются пропавшими без вести. Значительно повреждена ключевая инфраструктура, более десятка дорог блокированы из-за оползней и обвалов.
"В настоящий момент не фиксируем обращений от клиентов в связи с чрезвычайной ситуацией в Непале", - цитирует РСТ туроператора ITM group.
По данным компании, организованных туристов туроператора в Непале на момент стихийного бедствия не было. "В Непале сейчас низкий сезон для массового организованного туризма - продолжается сезон муссонов, и организованных групп практически нет", - добавили там.
В туроператоре отметили, что туристические программы в Непале традиционно ориентированы на середину осени, когда после муссонов устанавливается стабильная погода, а ближайшие заезды по непальским маршрутам запланированы на октябрь 2026 года. "Текущие даты стихийного бедствия не пересекаются с активными отправками туристов", - отметили в компании.
Там также обратили внимание на необходимость различать организованных туристов туроператоров и самостоятельных путешественников. В пострадавшем районе Расува могли находиться индивидуальные туристы, однако российские туроператоры, как правило, не организуют там программы из-за сложности маршрутов.