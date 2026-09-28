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В Нидерландах повысилась средняя рыночная цена электроэнергии

В Нидерландах повысилась средняя рыночная цена электроэнергии - 28.09.2026, ПРАЙМ

В Нидерландах повысилась средняя рыночная цена электроэнергии

Средняя рыночная цена электроэнергии в Нидерландах по динамическим контрактам на сентябрь выросла более чем вдвое - с 7,29 евроцента за киловатт -час в прошлом... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T10:34+0300

2026-09-28T10:34+0300

2026-09-28T10:46+0300

нидерланды

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Средняя рыночная цена электроэнергии в Нидерландах по динамическим контрактам на сентябрь выросла более чем вдвое - с 7,29 евроцента за киловатт -час в прошлом году до 15,14 цента в этом году, сообщает портал Nu.nl. "Заключение нового долгосрочного договора на энергоснабжение стало обходиться дороже", - говорится в статье. Как отмечает портал, при динамическом контракте на электроэнергию цена на электричество меняется в соответствии с ситуацией на рынке, и она может изменяться каждый час или каждые 15 минут. "С 1 по 25 сентября этого года средняя рыночная цена электроэнергии по динамическим контрактам составляла 15,14 цента за киловатт-час", - написано на портале на основе анализа данных сравнительного сайта Jeroen.nl. При этом за тот же период прошлого года цена составляла 7,29 цента. Речь идет именно о рыночной цене, как подчеркивается в статье, без учета налога на электроэнергию, НДС и расходов, взимаемых поставщиком. По прогнозам, счет за электроэнергию для домохозяйства в Нидерландах в 2027 году снова значительно вырастет - примерно на 140 евро за год.

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нидерланды