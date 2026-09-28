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В Нижнем Новгороде пройдет конференция по цифровой индустрии

В Нижнем Новгороде пройдет конференция по цифровой индустрии - 28.09.2026, ПРАЙМ

В Нижнем Новгороде пройдет конференция по цифровой индустрии

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) пройдет в Нижнем Новгороде с 31 мая по 3 июня 2027 года, сообщают организаторы. | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T16:17+0300

2026-09-28T16:17+0300

2026-09-28T16:17+0300

промышленность

россия

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен – ПРАЙМ. Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) пройдет в Нижнем Новгороде с 31 мая по 3 июня 2027 года, сообщают организаторы. Ежегодно "ЦИПР" выступает основной площадкой, где государство и бизнес обсуждают цифровые инициативы для развития всех отраслей экономики, укрепления технологического суверенитета России и внедрения российских разработок. "Двенадцатая международная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" состоится в Нижнем Новгороде с 31 мая по 3 июня 2027 года, а городской фестиваль "Тех-Френдли Викенд" — с 3 по 5 июня 2027 года. Все мероприятия пройдут на территории Нижегородской ярмарки", - говорится в сообщении. По словам организаторов, в 2027 году диалог будет связан с развитием производственных систем: искусственный интеллект и робототехника уже являются важнейшей частью промышленной инфраструктуры, поэтому дальнейшее развитие цифровых технологий все сильнее зависит от того, насколько предприятия способны одновременно обновлять оборудование под современное ПО, перестраивать процессы и готовить специалистов к работе с новыми решениями. "За время своего существования "ЦИПР" стал площадкой, способной оперативно реагировать на изменения, выстраивать новые связи и предлагать решения. Для нас важно обеспечивать возможность профессионального и качественного диалога между всеми участниками рынка цифровых технологий, а также популяризировать технологическую повестку. Именно поэтому диалог о цифре на "ЦИПР" переходит в более доступный формат на "Тех-Френдли Викенд", — приводятся в сообщении слова директора конференции "ЦИПР" Ольги Пивень. Помимо деловой программы, на выставке "ЦИПР" будут представлены робототехника и цифровые решения международных компаний. По традиции, в последний день конференции с ними смогут бесплатно познакомиться жители и гости Нижнего Новгорода. В тот же день стартует городской фестиваль "Тех-Френдли Викенд", где ученые, ИТ-эксперты, представители креативных индустрий и блогеры простым языком рассказывают широкой публике о технологиях и их влиянии на повседневную жизнь. Организатором конференции ЦИПР и фестиваля "Тех-Френдли Викенд" является компания "ОМГ". Конференция проходит при поддержке правительства России, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области.

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промышленность, россия, нижний новгород, нижегородская область