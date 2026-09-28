https://1prime.ru/20260928/novgorod-873727328.html
В Нижнем Новгороде пройдет конференция по цифровой индустрии
В Нижнем Новгороде пройдет конференция по цифровой индустрии - 28.09.2026, ПРАЙМ
В Нижнем Новгороде пройдет конференция по цифровой индустрии
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) пройдет в Нижнем Новгороде с 31 мая по 3 июня 2027 года, сообщают организаторы. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T16:17+0300
2026-09-28T16:17+0300
2026-09-28T16:17+0300
промышленность
россия
нижний новгород
нижегородская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873727328.jpg?1790601453
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен – ПРАЙМ. Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) пройдет в Нижнем Новгороде с 31 мая по 3 июня 2027 года, сообщают организаторы.
Ежегодно "ЦИПР" выступает основной площадкой, где государство и бизнес обсуждают цифровые инициативы для развития всех отраслей экономики, укрепления технологического суверенитета России и внедрения российских разработок.
"Двенадцатая международная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" состоится в Нижнем Новгороде с 31 мая по 3 июня 2027 года, а городской фестиваль "Тех-Френдли Викенд" — с 3 по 5 июня 2027 года. Все мероприятия пройдут на территории Нижегородской ярмарки", - говорится в сообщении.
По словам организаторов, в 2027 году диалог будет связан с развитием производственных систем: искусственный интеллект и робототехника уже являются важнейшей частью промышленной инфраструктуры, поэтому дальнейшее развитие цифровых технологий все сильнее зависит от того, насколько предприятия способны одновременно обновлять оборудование под современное ПО, перестраивать процессы и готовить специалистов к работе с новыми решениями.
"За время своего существования "ЦИПР" стал площадкой, способной оперативно реагировать на изменения, выстраивать новые связи и предлагать решения. Для нас важно обеспечивать возможность профессионального и качественного диалога между всеми участниками рынка цифровых технологий, а также популяризировать технологическую повестку. Именно поэтому диалог о цифре на "ЦИПР" переходит в более доступный формат на "Тех-Френдли Викенд", — приводятся в сообщении слова директора конференции "ЦИПР" Ольги Пивень.
Помимо деловой программы, на выставке "ЦИПР" будут представлены робототехника и цифровые решения международных компаний. По традиции, в последний день конференции с ними смогут бесплатно познакомиться жители и гости Нижнего Новгорода. В тот же день стартует городской фестиваль "Тех-Френдли Викенд", где ученые, ИТ-эксперты, представители креативных индустрий и блогеры простым языком рассказывают широкой публике о технологиях и их влиянии на повседневную жизнь.
Организатором конференции ЦИПР и фестиваля "Тех-Френдли Викенд" является компания "ОМГ". Конференция проходит при поддержке правительства России, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области.
нижний новгород
нижегородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, нижний новгород, нижегородская область
Промышленность, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде пройдет конференция по цифровой индустрии
В Нижнем Новгороде пройдет конференция "Цифровая индустрия промышленной России"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен – ПРАЙМ. Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) пройдет в Нижнем Новгороде с 31 мая по 3 июня 2027 года, сообщают организаторы.
Ежегодно "ЦИПР" выступает основной площадкой, где государство и бизнес обсуждают цифровые инициативы для развития всех отраслей экономики, укрепления технологического суверенитета России и внедрения российских разработок.
"Двенадцатая международная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" состоится в Нижнем Новгороде с 31 мая по 3 июня 2027 года, а городской фестиваль "Тех-Френдли Викенд" — с 3 по 5 июня 2027 года. Все мероприятия пройдут на территории Нижегородской ярмарки", - говорится в сообщении.
По словам организаторов, в 2027 году диалог будет связан с развитием производственных систем: искусственный интеллект и робототехника уже являются важнейшей частью промышленной инфраструктуры, поэтому дальнейшее развитие цифровых технологий все сильнее зависит от того, насколько предприятия способны одновременно обновлять оборудование под современное ПО, перестраивать процессы и готовить специалистов к работе с новыми решениями.
"За время своего существования "ЦИПР" стал площадкой, способной оперативно реагировать на изменения, выстраивать новые связи и предлагать решения. Для нас важно обеспечивать возможность профессионального и качественного диалога между всеми участниками рынка цифровых технологий, а также популяризировать технологическую повестку. Именно поэтому диалог о цифре на "ЦИПР" переходит в более доступный формат на "Тех-Френдли Викенд", — приводятся в сообщении слова директора конференции "ЦИПР" Ольги Пивень.
Помимо деловой программы, на выставке "ЦИПР" будут представлены робототехника и цифровые решения международных компаний. По традиции, в последний день конференции с ними смогут бесплатно познакомиться жители и гости Нижнего Новгорода. В тот же день стартует городской фестиваль "Тех-Френдли Викенд", где ученые, ИТ-эксперты, представители креативных индустрий и блогеры простым языком рассказывают широкой публике о технологиях и их влиянии на повседневную жизнь.
Организатором конференции ЦИПР и фестиваля "Тех-Френдли Викенд" является компания "ОМГ". Конференция проходит при поддержке правительства России, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области.