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Объем инвестпрограммы РЖД на 2026 год вырос до 783 миллиардов рублей

Объем инвестпрограммы РЖД на 2026 год вырос до 783 миллиардов рублей - 28.09.2026, ПРАЙМ

Объем инвестпрограммы РЖД на 2026 год вырос до 783 миллиардов рублей

Объем инвестпрограммы РЖД на 2026 год вырос до 783 миллиардов рублей с 713,6 миллиарда рублей, следует из информации к интервью президента компании Олега... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T10:10+0300

2026-09-28T10:10+0300

2026-09-28T10:10+0300

бизнес

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олег белозеров

ржд

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Объем инвестпрограммы РЖД на 2026 год вырос до 783 миллиардов рублей с 713,6 миллиарда рублей, следует из информации к интервью президента компании Олега Белозерова. Совет директоров РЖД в декабре прошлого года утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей. ИС "Вести" в понедельник показывает интервью с Белозеровым. К нему на экранах приводятся данные и цифры, которые показывает телеканал на экране и озвучивает ведущий. "Общий объем инвестиций в компанию до конца этого года зафиксирован на уровне 783 миллиарда рублей. Это позволит развивать не только саму железнодорожную сеть, но и целую цепочку коопераций от машиностроения до цементной промышленности", - сообщил ведущий на фоне экранов с данными цифрами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, олег белозеров, ржд