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Объем инвестпрограммы РЖД на 2026 год вырос до 783 миллиардов рублей
Объем инвестпрограммы РЖД на 2026 год вырос до 783 миллиардов рублей - 28.09.2026, ПРАЙМ
Объем инвестпрограммы РЖД на 2026 год вырос до 783 миллиардов рублей
Объем инвестпрограммы РЖД на 2026 год вырос до 783 миллиардов рублей с 713,6 миллиарда рублей, следует из информации к интервью президента компании Олега... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T10:10+0300
2026-09-28T10:10+0300
2026-09-28T10:10+0300
бизнес
россия
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Объем инвестпрограммы РЖД на 2026 год вырос до 783 миллиардов рублей с 713,6 миллиарда рублей, следует из информации к интервью президента компании Олега Белозерова.
Совет директоров РЖД в декабре прошлого года утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей. ИС "Вести" в понедельник показывает интервью с Белозеровым. К нему на экранах приводятся данные и цифры, которые показывает телеканал на экране и озвучивает ведущий.
"Общий объем инвестиций в компанию до конца этого года зафиксирован на уровне 783 миллиарда рублей. Это позволит развивать не только саму железнодорожную сеть, но и целую цепочку коопераций от машиностроения до цементной промышленности", - сообщил ведущий на фоне экранов с данными цифрами.
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бизнес, россия, олег белозеров, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Олег Белозеров, РЖД
Объем инвестпрограммы РЖД на 2026 год вырос до 783 миллиардов рублей
Объем инвестпрограммы РЖД на 2026 год вырос до 783 миллиардов рублей
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Объем инвестпрограммы РЖД на 2026 год вырос до 783 миллиардов рублей с 713,6 миллиарда рублей, следует из информации к интервью президента компании Олега Белозерова.
Совет директоров РЖД в декабре прошлого года утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей. ИС "Вести" в понедельник показывает интервью с Белозеровым. К нему на экранах приводятся данные и цифры, которые показывает телеканал на экране и озвучивает ведущий.
"Общий объем инвестиций в компанию до конца этого года зафиксирован на уровне 783 миллиарда рублей. Это позволит развивать не только саму железнодорожную сеть, но и целую цепочку коопераций от машиностроения до цементной промышленности", - сообщил ведущий на фоне экранов с данными цифрами.