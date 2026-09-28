Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Херсонской области девять округов обесточены из-за ударов ВСУ - 28.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260928/okruga-873709454.html
В Херсонской области девять округов обесточены из-за ударов ВСУ
В Херсонской области девять округов обесточены из-за ударов ВСУ - 28.09.2026, ПРАЙМ
В Херсонской области девять округов обесточены из-за ударов ВСУ
Девять округов Херсонской области обесточены из-за ударов ВСУ, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T10:37+0300
2026-09-28T10:37+0300
общество
херсонская область
владимир сальдо
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873709454.jpg?1790581049
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - ПРАЙМ. Девять округов Херсонской области обесточены из-за ударов ВСУ, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Из-за террористических ударов противника в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас без электроснабжения остаются 213 населенных пунктов. Под отключение попали Генический, Голопристанский, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Каховский, Новокаховский городской, Новотроицкий и Чаплинский округа", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс". Он отметил, что специалисты энергетических служб уже приступили к восстановительным работам.
херсонская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , херсонская область, владимир сальдо, всу
Общество , Херсонская область, Владимир Сальдо, ВСУ
10:37 28.09.2026
 
В Херсонской области девять округов обесточены из-за ударов ВСУ

Сальдо: девять округов Херсонской области обесточены из-за ударов ВСУ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - ПРАЙМ. Девять округов Херсонской области обесточены из-за ударов ВСУ, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Из-за террористических ударов противника в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас без электроснабжения остаются 213 населенных пунктов. Под отключение попали Генический, Голопристанский, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Каховский, Новокаховский городской, Новотроицкий и Чаплинский округа", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что специалисты энергетических служб уже приступили к восстановительным работам.
 
ОбществоХерсонская областьВладимир СальдоВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала