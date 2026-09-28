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В Херсонской области девять округов обесточены из-за ударов ВСУ
В Херсонской области девять округов обесточены из-за ударов ВСУ - 28.09.2026, ПРАЙМ
В Херсонской области девять округов обесточены из-за ударов ВСУ
Девять округов Херсонской области обесточены из-за ударов ВСУ, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T10:37+0300
2026-09-28T10:37+0300
2026-09-28T10:37+0300
общество
херсонская область
владимир сальдо
всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - ПРАЙМ. Девять округов Херсонской области обесточены из-за ударов ВСУ, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Из-за террористических ударов противника в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас без электроснабжения остаются 213 населенных пунктов. Под отключение попали Генический, Голопристанский, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Каховский, Новокаховский городской, Новотроицкий и Чаплинский округа", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что специалисты энергетических служб уже приступили к восстановительным работам.
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общество , херсонская область, владимир сальдо, всу
Общество , Херсонская область, Владимир Сальдо, ВСУ
В Херсонской области девять округов обесточены из-за ударов ВСУ
Сальдо: девять округов Херсонской области обесточены из-за ударов ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - ПРАЙМ. Девять округов Херсонской области обесточены из-за ударов ВСУ, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Из-за террористических ударов противника в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас без электроснабжения остаются 213 населенных пунктов. Под отключение попали Генический, Голопристанский, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Каховский, Новокаховский городской, Новотроицкий и Чаплинский округа", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что специалисты энергетических служб уже приступили к восстановительным работам.