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Венгерский банк ОТP может уйти из России до конца 2026 года - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Венгерский банк ОТP может уйти из России до конца 2026 года
Венгерский банк ОТP может уйти из России до конца 2026 года - 28.09.2026, ПРАЙМ
Венгерский банк ОТP может уйти из России до конца 2026 года
Крупнейший венгерский банк ОТP до конца 2026 года завершит пересмотр стратегии в отношении России вплоть до возможности полного ухода из страны, сообщило... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T15:56+0300
2026-09-28T16:05+0300
россия
финансы
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БУДАПЕШТ, 28 сен - ПРАЙМ. Крупнейший венгерский банк ОТP до конца 2026 года завершит пересмотр стратегии в отношении России вплоть до возможности полного ухода из страны, сообщило агентство Блумберг. "Учитывая стратегический интерес в Балтийском регионе и ограниченный прогресс в выводе дополнительных дивидентов из России за последние годы, OTP начал пересмотр своей стратегии в отношении России, включая возможный полный уход из России", - приводит слова генерального директора Петера Чаньи Блумберг. Как отмечается в публикации, ОТP постепенно сокращает свою деятельность в России, прекратив кредитование компаний и ограничив трансграничные платежи. На сегодняшний день доля OTP на российском рынке составляет 0,4% Пересмотр стратегии завершится до конца 2026 года, сообщили в банке.
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192
40
192
40
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россия, финансы
РОССИЯ, Финансы
15:56 28.09.2026 (обновлено: 16:05 28.09.2026)
 
Венгерский банк ОТP может уйти из России до конца 2026 года

Bloomberg: крупнейший венгерский банк ОТP может уйти из России до конца 2026 года

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БУДАПЕШТ, 28 сен - ПРАЙМ. Крупнейший венгерский банк ОТP до конца 2026 года завершит пересмотр стратегии в отношении России вплоть до возможности полного ухода из страны, сообщило агентство Блумберг.
"Учитывая стратегический интерес в Балтийском регионе и ограниченный прогресс в выводе дополнительных дивидентов из России за последние годы, OTP начал пересмотр своей стратегии в отношении России, включая возможный полный уход из России", - приводит слова генерального директора Петера Чаньи Блумберг.
Как отмечается в публикации, ОТP постепенно сокращает свою деятельность в России, прекратив кредитование компаний и ограничив трансграничные платежи. На сегодняшний день доля OTP на российском рынке составляет 0,4%
Пересмотр стратегии завершится до конца 2026 года, сообщили в банке.
 
РОССИЯФинансы
 
 
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