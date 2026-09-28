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Венгерский банк ОТP может уйти из России до конца 2026 года

Венгерский банк ОТP может уйти из России до конца 2026 года - 28.09.2026, ПРАЙМ

Венгерский банк ОТP может уйти из России до конца 2026 года

Крупнейший венгерский банк ОТP до конца 2026 года завершит пересмотр стратегии в отношении России вплоть до возможности полного ухода из страны, сообщило... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T15:56+0300

2026-09-28T15:56+0300

2026-09-28T16:05+0300

россия

финансы

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БУДАПЕШТ, 28 сен - ПРАЙМ. Крупнейший венгерский банк ОТP до конца 2026 года завершит пересмотр стратегии в отношении России вплоть до возможности полного ухода из страны, сообщило агентство Блумберг. "Учитывая стратегический интерес в Балтийском регионе и ограниченный прогресс в выводе дополнительных дивидентов из России за последние годы, OTP начал пересмотр своей стратегии в отношении России, включая возможный полный уход из России", - приводит слова генерального директора Петера Чаньи Блумберг. Как отмечается в публикации, ОТP постепенно сокращает свою деятельность в России, прекратив кредитование компаний и ограничив трансграничные платежи. На сегодняшний день доля OTP на российском рынке составляет 0,4% Пересмотр стратегии завершится до конца 2026 года, сообщили в банке.

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россия, финансы