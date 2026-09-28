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Назван самый молодой пассажир поезда Москва — Владивосток - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Назван самый молодой пассажир поезда Москва — Владивосток
Назван самый молодой пассажир поезда Москва — Владивосток - 28.09.2026, ПРАЙМ
Назван самый молодой пассажир поезда Москва — Владивосток
Больше всего поездом Москва-Владивосток путешествуют люди 26-45 лет, а самым молодым пассажиром стал младенец, который родился в этом составе в пути, сообщили... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T22:07+0300
2026-09-28T22:07+0300
бизнес
россия
владивосток
москва
ржд
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Больше всего поездом Москва-Владивосток путешествуют люди 26-45 лет, а самым молодым пассажиром стал младенец, который родился в этом составе в пути, сообщили РИА Новости в РЖД. Фирменный поезд №1/2 "Россия" сообщением Владивосток – Москва 30 сентября 2026 года отмечает юбилей - 60 лет. "Пассажирами поезда являются люди разных возрастов, однако в большинстве своем они входят в группу от 26 до 45 лет. При этом в августе 2024 года в пути следования на свет появился ребенок. Так что его можно смело считать самым молодым пассажиром", - сообщили в РЖД. Ежегодно в среднем поездом между Москвой и Владивостоком путешествуют более 2 миллионов пассажиров.
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бизнес, россия, владивосток, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, МОСКВА, РЖД
22:07 28.09.2026
 
Назван самый молодой пассажир поезда Москва — Владивосток

РЖД: самым молодым пассажиром поезда Москва-Владивосток стал младенец

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Больше всего поездом Москва-Владивосток путешествуют люди 26-45 лет, а самым молодым пассажиром стал младенец, который родился в этом составе в пути, сообщили РИА Новости в РЖД.
Фирменный поезд №1/2 "Россия" сообщением Владивосток – Москва 30 сентября 2026 года отмечает юбилей - 60 лет.
"Пассажирами поезда являются люди разных возрастов, однако в большинстве своем они входят в группу от 26 до 45 лет. При этом в августе 2024 года в пути следования на свет появился ребенок. Так что его можно смело считать самым молодым пассажиром", - сообщили в РЖД.
Ежегодно в среднем поездом между Москвой и Владивостоком путешествуют более 2 миллионов пассажиров.
 
БизнесРОССИЯВладивостокМОСКВАРЖД
 
 
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