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Назван самый молодой пассажир поезда Москва — Владивосток

Назван самый молодой пассажир поезда Москва — Владивосток - 28.09.2026, ПРАЙМ

Назван самый молодой пассажир поезда Москва — Владивосток

Больше всего поездом Москва-Владивосток путешествуют люди 26-45 лет, а самым молодым пассажиром стал младенец, который родился в этом составе в пути, сообщили... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T22:07+0300

2026-09-28T22:07+0300

2026-09-28T22:07+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Больше всего поездом Москва-Владивосток путешествуют люди 26-45 лет, а самым молодым пассажиром стал младенец, который родился в этом составе в пути, сообщили РИА Новости в РЖД. Фирменный поезд №1/2 "Россия" сообщением Владивосток – Москва 30 сентября 2026 года отмечает юбилей - 60 лет. "Пассажирами поезда являются люди разных возрастов, однако в большинстве своем они входят в группу от 26 до 45 лет. При этом в августе 2024 года в пути следования на свет появился ребенок. Так что его можно смело считать самым молодым пассажиром", - сообщили в РЖД. Ежегодно в среднем поездом между Москвой и Владивостоком путешествуют более 2 миллионов пассажиров.

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