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Пассажиры поезда Москва-Владивосток встречают рассвет восемь раз - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Пассажиры поезда Москва-Владивосток встречают рассвет восемь раз
Пассажиры поезда Москва-Владивосток встречают рассвет восемь раз - 28.09.2026, ПРАЙМ
Пассажиры поезда Москва-Владивосток встречают рассвет восемь раз
Пассажиры поезда Москва-Владивосток встречают рассвет восемь раз, рассказали РИА Новости в РЖД. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:13+0300
2026-09-28T21:13+0300
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россия
владивосток
москва
ржд
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Пассажиры поезда Москва-Владивосток встречают рассвет восемь раз, рассказали РИА Новости в РЖД. Фирменный поезд №1/2 "Россия" сообщением Владивосток - Москва 30 сентября 2026 года отмечает юбилей - 60 лет. "Поезд "Россия" начал курсировать в 1966 году. До середины 1980-х время в пути в одну сторону составляло около 8 суток. На сегодняшний день дорога в одну сторону занимает чуть меньше 7 суток. За это время пассажиры встречают рассвет целых 8 раз", - сообщили в РЖД. Всего за период курсирования - с 1966 по 2026 год - поезд перевез более 53 миллионов пассажиров. Вообще история пассажирского движения по данному маршруту насчитывает более 100 лет. Первые поезда прямого сообщения от станции Москва до станции Владивосток начали курсировать после открытия Транссибирской магистрали в 1903 году. Они находились в пути 16 суток в одном направлении, отметили в РЖД.
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бизнес, россия, владивосток, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, МОСКВА, РЖД
21:13 28.09.2026
 
Пассажиры поезда Москва-Владивосток встречают рассвет восемь раз

РЖД: пассажиры поезда Москва-Владивосток встречают рассвет восемь раз

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Пассажиры поезда Москва-Владивосток встречают рассвет восемь раз, рассказали РИА Новости в РЖД.
Фирменный поезд №1/2 "Россия" сообщением Владивосток - Москва 30 сентября 2026 года отмечает юбилей - 60 лет.
"Поезд "Россия" начал курсировать в 1966 году. До середины 1980-х время в пути в одну сторону составляло около 8 суток. На сегодняшний день дорога в одну сторону занимает чуть меньше 7 суток. За это время пассажиры встречают рассвет целых 8 раз", - сообщили в РЖД.
Всего за период курсирования - с 1966 по 2026 год - поезд перевез более 53 миллионов пассажиров.
Вообще история пассажирского движения по данному маршруту насчитывает более 100 лет. Первые поезда прямого сообщения от станции Москва до станции Владивосток начали курсировать после открытия Транссибирской магистрали в 1903 году. Они находились в пути 16 суток в одном направлении, отметили в РЖД.
 
БизнесРОССИЯВладивостокМОСКВАРЖД
 
 
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