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Пассажиры поезда "Россия" за год выпивают около 60 тысяч чашек кофе

Пассажиры поезда "Россия" за год выпивают около 60 тысяч чашек кофе - 28.09.2026, ПРАЙМ

Пассажиры поезда "Россия" за год выпивают около 60 тысяч чашек кофе

Пассажиры поезда, который курсирует между Москвой и Владивостоком, за год выпивают около 60 тысяч стаканов чая и более 100 тысяч чашек кофе, сообщили РИА... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T23:08+0300

2026-09-28T23:08+0300

2026-09-28T23:08+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Пассажиры поезда, который курсирует между Москвой и Владивостоком, за год выпивают около 60 тысяч стаканов чая и более 100 тысяч чашек кофе, сообщили РИА Новости в РЖД. Фирменный поезд №1/2 "Россия" сообщением Владивосток - Москва 30 сентября 2026 года отмечает юбилей - 60 лет. По этому случаю на вокзале города Владивосток состоится праздничное мероприятие, а пассажирам юбилейного рейса вручат памятные сувениры. "В среднем ежегодно им путешествуют более 2 миллионов пассажиров. За год они заказывают у проводников порядка 60 тысяч стаканов чая и более 100 тысяч чашек кофе", - рассказали в РЖД. Поезд 001/002 "Россия" за 8 месяцев 2026 года перевез более 1,2 миллиона пассажиров, что на 4,4% выше уровня прошлого года. "Среди пассажиров есть и те, кто отправляется в поездку по всему маршруту. Так, с начала этого года недельное путешествие в поезде "Россия" совершили 2,2 тысячи пассажиров", - привели данные в РЖД.

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