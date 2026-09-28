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Пассажиры поезда "Россия" за год выпивают около 60 тысяч чашек кофе
Пассажиры поезда "Россия" за год выпивают около 60 тысяч чашек кофе - 28.09.2026, ПРАЙМ
Пассажиры поезда "Россия" за год выпивают около 60 тысяч чашек кофе
Пассажиры поезда, который курсирует между Москвой и Владивостоком, за год выпивают около 60 тысяч стаканов чая и более 100 тысяч чашек кофе, сообщили РИА... | 28.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Пассажиры поезда, который курсирует между Москвой и Владивостоком, за год выпивают около 60 тысяч стаканов чая и более 100 тысяч чашек кофе, сообщили РИА Новости в РЖД.
Фирменный поезд №1/2 "Россия" сообщением Владивосток - Москва 30 сентября 2026 года отмечает юбилей - 60 лет. По этому случаю на вокзале города Владивосток состоится праздничное мероприятие, а пассажирам юбилейного рейса вручат памятные сувениры.
"В среднем ежегодно им путешествуют более 2 миллионов пассажиров. За год они заказывают у проводников порядка 60 тысяч стаканов чая и более 100 тысяч чашек кофе", - рассказали в РЖД.
Поезд 001/002 "Россия" за 8 месяцев 2026 года перевез более 1,2 миллиона пассажиров, что на 4,4% выше уровня прошлого года.
"Среди пассажиров есть и те, кто отправляется в поездку по всему маршруту. Так, с начала этого года недельное путешествие в поезде "Россия" совершили 2,2 тысячи пассажиров", - привели данные в РЖД.
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бизнес, россия, владивосток, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, МОСКВА, РЖД
Пассажиры поезда "Россия" за год выпивают около 60 тысяч чашек кофе
РЖД: пассажиры поезда "Россия" за год выпивают около 60 тысяч стаканов чая
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Пассажиры поезда, который курсирует между Москвой и Владивостоком, за год выпивают около 60 тысяч стаканов чая и более 100 тысяч чашек кофе, сообщили РИА Новости в РЖД.
Фирменный поезд №1/2 "Россия" сообщением Владивосток - Москва 30 сентября 2026 года отмечает юбилей - 60 лет. По этому случаю на вокзале города Владивосток состоится праздничное мероприятие, а пассажирам юбилейного рейса вручат памятные сувениры.
"В среднем ежегодно им путешествуют более 2 миллионов пассажиров. За год они заказывают у проводников порядка 60 тысяч стаканов чая и более 100 тысяч чашек кофе", - рассказали в РЖД.
Поезд 001/002 "Россия" за 8 месяцев 2026 года перевез более 1,2 миллиона пассажиров, что на 4,4% выше уровня прошлого года.
"Среди пассажиров есть и те, кто отправляется в поездку по всему маршруту. Так, с начала этого года недельное путешествие в поезде "Россия" совершили 2,2 тысячи пассажиров", - привели данные в РЖД.