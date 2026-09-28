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Пополнение банковского счета через банкомат станет доступно с 1 октября

Пополнение банковского счета через банкомат станет доступно с 1 октября - 28.09.2026, ПРАЙМ

Пополнение банковского счета через банкомат станет доступно с 1 октября

Пополнение банковского счета наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием Системы быстрых платежей (СБП) станет доступно с 1... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T03:36+0300

2026-09-28T03:36+0300

2026-09-28T03:36+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Пополнение банковского счета наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием Системы быстрых платежей (СБП) станет доступно с 1 октября 2026 года, следует из указания Банка России, зарегистрированного Минюстом РФ. "СБП может быть использован кредитной организацией - участником СБП для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица в наличной форме с использованием банкомата, на банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП", - говорится в документе. Отмечается, что решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно. При этом общая сумма зачисленных таким способом наличных не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение календарных суток и 200 тысяч рублей в течение одного календарного месяца. Операционный центр СБП будет проверять непревышение этих сумм и направлять информацию о результатах проверки банку, в котором открыт счет получателя. Сейчас внести наличные на счет можно через устройства своего банка или его партнеров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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