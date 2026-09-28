https://1prime.ru/20260928/popolnenie-873704918.html
Пополнение банковского счета через банкомат станет доступно с 1 октября
Пополнение банковского счета через банкомат станет доступно с 1 октября - 28.09.2026, ПРАЙМ
Пополнение банковского счета через банкомат станет доступно с 1 октября
Пополнение банковского счета наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием Системы быстрых платежей (СБП) станет доступно с 1... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T03:36+0300
2026-09-28T03:36+0300
2026-09-28T03:36+0300
финансы
банки
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873704918.jpg?1790555787
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Пополнение банковского счета наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием Системы быстрых платежей (СБП) станет доступно с 1 октября 2026 года, следует из указания Банка России, зарегистрированного Минюстом РФ.
"СБП может быть использован кредитной организацией - участником СБП для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица в наличной форме с использованием банкомата, на банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП", - говорится в документе.
Отмечается, что решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно.
При этом общая сумма зачисленных таким способом наличных не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение календарных суток и 200 тысяч рублей в течение одного календарного месяца. Операционный центр СБП будет проверять непревышение этих сумм и направлять информацию о результатах проверки банку, в котором открыт счет получателя.
Сейчас внести наличные на счет можно через устройства своего банка или его партнеров.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
Пополнение банковского счета через банкомат станет доступно с 1 октября
Пополнение банковского счета наличными через банкомат станет доступно с 1 октября
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Пополнение банковского счета наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием Системы быстрых платежей (СБП) станет доступно с 1 октября 2026 года, следует из указания Банка России, зарегистрированного Минюстом РФ.
"СБП может быть использован кредитной организацией - участником СБП для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица в наличной форме с использованием банкомата, на банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП", - говорится в документе.
Отмечается, что решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно.
При этом общая сумма зачисленных таким способом наличных не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение календарных суток и 200 тысяч рублей в течение одного календарного месяца. Операционный центр СБП будет проверять непревышение этих сумм и направлять информацию о результатах проверки банку, в котором открыт счет получателя.
Сейчас внести наличные на счет можно через устройства своего банка или его партнеров.