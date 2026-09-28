Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пополнение банковского счета через банкомат станет доступно с 1 октября - 28.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260928/popolnenie-873704918.html
Пополнение банковского счета через банкомат станет доступно с 1 октября
Пополнение банковского счета через банкомат станет доступно с 1 октября - 28.09.2026, ПРАЙМ
Пополнение банковского счета через банкомат станет доступно с 1 октября
Пополнение банковского счета наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием Системы быстрых платежей (СБП) станет доступно с 1... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T03:36+0300
2026-09-28T03:36+0300
финансы
банки
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873704918.jpg?1790555787
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Пополнение банковского счета наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием Системы быстрых платежей (СБП) станет доступно с 1 октября 2026 года, следует из указания Банка России, зарегистрированного Минюстом РФ. "СБП может быть использован кредитной организацией - участником СБП для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица в наличной форме с использованием банкомата, на банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП", - говорится в документе. Отмечается, что решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно. При этом общая сумма зачисленных таким способом наличных не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение календарных суток и 200 тысяч рублей в течение одного календарного месяца. Операционный центр СБП будет проверять непревышение этих сумм и направлять информацию о результатах проверки банку, в котором открыт счет получателя. Сейчас внести наличные на счет можно через устройства своего банка или его партнеров.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
03:36 28.09.2026
 
Пополнение банковского счета через банкомат станет доступно с 1 октября

Пополнение банковского счета наличными через банкомат станет доступно с 1 октября

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Пополнение банковского счета наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием Системы быстрых платежей (СБП) станет доступно с 1 октября 2026 года, следует из указания Банка России, зарегистрированного Минюстом РФ.
"СБП может быть использован кредитной организацией - участником СБП для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица в наличной форме с использованием банкомата, на банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП", - говорится в документе.
Отмечается, что решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно.
При этом общая сумма зачисленных таким способом наличных не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение календарных суток и 200 тысяч рублей в течение одного календарного месяца. Операционный центр СБП будет проверять непревышение этих сумм и направлять информацию о результатах проверки банку, в котором открыт счет получателя.
Сейчас внести наличные на счет можно через устройства своего банка или его партнеров.
 
ФинансыБанкиРОССИЯБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала