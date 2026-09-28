https://1prime.ru/20260928/posledstvija-873735906.html

Metro AG изучает последствия указа о передаче российских активов

Metro AG изучает последствия указа о передаче российских активов - 28.09.2026, ПРАЙМ

Metro AG изучает последствия указа о передаче российских активов

Немецкий ритейлер Metro AG изучает последствия указа о передаче ее российских активов под временное управление АО "УК Торг Рус", сообщила компания. | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T20:19+0300

2026-09-28T20:19+0300

2026-09-28T20:19+0300

бизнес

россия

финансы

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873735906.jpg?1790615955

БЕРЛИН, 28 сен - ПРАЙМ. Немецкий ритейлер Metro AG изучает последствия указа о передаче ее российских активов под временное управление АО "УК Торг Рус", сообщила компания. Президент России Владимир Путин указом от 28 сентября передал во временное управление российские активы немецкого ритейлера Metro Cash & Carry Russia. Временным управляющим стало российское АО "УК Торг Рус". "Дальнейшие последствия указа для Metro AG в настоящее время анализируются", - говорится в сообщении на сайте ритейлера. Ритейлер подчеркнул, что в связи с принятым указом больше не контролирует текущую деятельность своего бизнеса в России. Формальное право собственности над российскими активами остается за Metro AG, указывают в компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, владимир путин