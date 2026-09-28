https://1prime.ru/20260928/posledstvija-873735906.html
Metro AG изучает последствия указа о передаче российских активов
Metro AG изучает последствия указа о передаче российских активов - 28.09.2026, ПРАЙМ
Metro AG изучает последствия указа о передаче российских активов
Немецкий ритейлер Metro AG изучает последствия указа о передаче ее российских активов под временное управление АО "УК Торг Рус", сообщила компания. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T20:19+0300
2026-09-28T20:19+0300
2026-09-28T20:19+0300
бизнес
россия
финансы
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873735906.jpg?1790615955
БЕРЛИН, 28 сен - ПРАЙМ. Немецкий ритейлер Metro AG изучает последствия указа о передаче ее российских активов под временное управление АО "УК Торг Рус", сообщила компания.
Президент России Владимир Путин указом от 28 сентября передал во временное управление российские активы немецкого ритейлера Metro Cash & Carry Russia. Временным управляющим стало российское АО "УК Торг Рус".
"Дальнейшие последствия указа для Metro AG в настоящее время анализируются", - говорится в сообщении на сайте ритейлера.
Ритейлер подчеркнул, что в связи с принятым указом больше не контролирует текущую деятельность своего бизнеса в России. Формальное право собственности над российскими активами остается за Metro AG, указывают в компании.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, финансы, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин
Metro AG изучает последствия указа о передаче российских активов
Metro AG изучает последствия указа о передаче ее активов под временное управление
БЕРЛИН, 28 сен - ПРАЙМ. Немецкий ритейлер Metro AG изучает последствия указа о передаче ее российских активов под временное управление АО "УК Торг Рус", сообщила компания.
Президент России Владимир Путин указом от 28 сентября передал во временное управление российские активы немецкого ритейлера Metro Cash & Carry Russia. Временным управляющим стало российское АО "УК Торг Рус".
"Дальнейшие последствия указа для Metro AG в настоящее время анализируются", - говорится в сообщении на сайте ритейлера.
Ритейлер подчеркнул, что в связи с принятым указом больше не контролирует текущую деятельность своего бизнеса в России. Формальное право собственности над российскими активами остается за Metro AG, указывают в компании.