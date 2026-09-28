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В Ярославской области при пожаре на заводе погибли пять человек
В Ярославской области при пожаре на заводе погибли пять человек - 28.09.2026, ПРАЙМ
В Ярославской области при пожаре на заводе погибли пять человек
Пять человек погибли и один пострадал при пожаре на предприятии по производству петард в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области,... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T18:27+0300
2026-09-28T18:27+0300
2026-09-28T18:27+0300
происшествия
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общество
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Пять человек погибли и один пострадал при пожаре на предприятии по производству петард в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области, возгорание удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела пяти погибших. Одна женщина с травмами ноги передана бригаде скорой помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар на производстве петард локализован. Сотрудники МЧС ликвидируют отдельные очаги горения.По информации ведомства, на территории завода загорелись два здания. К тушению пожара привлекли более 100 человек и 40 единиц техники.
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россия, общество , ярославская область, мчс
Происшествия, РОССИЯ, Общество , Ярославская область, МЧС
В Ярославской области при пожаре на заводе погибли пять человек
При пожаре на заводе по производству петард в Ярославской области погибли пять человек
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Пять человек погибли и один пострадал при пожаре на предприятии по производству петард в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области, возгорание удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела пяти погибших. Одна женщина с травмами ноги передана бригаде скорой помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар на производстве петард локализован. Сотрудники МЧС ликвидируют отдельные очаги горения.
По информации ведомства, на территории завода загорелись два здания. К тушению пожара привлекли более 100 человек и 40 единиц техники.