Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство освободило от проверок пострадавшие от атак БПЛА объекты - 28.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260928/pravitelstvo--873706970.html
Правительство освободило от проверок пострадавшие от атак БПЛА объекты
Правительство освободило от проверок пострадавшие от атак БПЛА объекты - 28.09.2026, ПРАЙМ
Правительство освободило от проверок пострадавшие от атак БПЛА объекты
Правительство России временно освобождает от контрольных проверок коммерческие объекты, получившие ущерб в результате атак с применением беспилотников и других... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T09:25+0300
2026-09-28T09:42+0300
финансы
дмитрий григоренко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873706970.jpg?1790577774
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Правительство России временно освобождает от контрольных проверок коммерческие объекты, получившие ущерб в результате атак с применением беспилотников и других средств огневого воздействия, соответствующее постановление подписано, сообщили в аппарате вице-премьера - главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Решение вступает в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года. Мораторий коснется объектов, получивших ущерб в результате атак с 1 января 2026 года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. "Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие от атак объекты. Важно, чтобы в этот период их ресурсы были сосредоточены прежде всего на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. При этом предусмотрены исключения для случаев, когда проведение проверок необходимо для обеспечения безопасности граждан. Мораторий на проверки продлится год", - сказал Григоренко, его слова привели в аппарате. Внеплановые контрольные мероприятия будут возможны только по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительства, а также при поступлении информации, что бизнес причиняет вред жизни и здоровью граждан, безопасности государства, работает без уведомления о начале предпринимательской деятельности, а также в случае угрозы возникновения ЧС. Кроме того, проверка может быть назначена, если предприниматель сообщил об устранении ранее выявленных нарушений и инспектору необходимо подтвердить эту информацию. В настоящий момент есть возможность проводить такую верификацию дистанционно через мобильное приложение, без визита на объект. Возможность проведения внеплановых проверок сохранится для отдельных видов контроля: в области промышленной безопасности (в отношении опасных производственных объектов II класса опасности), безопасности гидротехнических сооружений (в отношении гидротехнических сооружений II класса), транспортной безопасности, в сфере образования и энергетического надзора. Ранее правительство уже вводило схожие меры поддержки. С 2022 до конца 2024 года в России действовал механизм временных ограничений на проведение проверок.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, дмитрий григоренко
Финансы, Дмитрий Григоренко
09:25 28.09.2026 (обновлено: 09:42 28.09.2026)
 
Правительство освободило от проверок пострадавшие от атак БПЛА объекты

Правительство временно освободило от проверок объекты, получившие ущерб от атак БПЛА

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Правительство России временно освобождает от контрольных проверок коммерческие объекты, получившие ущерб в результате атак с применением беспилотников и других средств огневого воздействия, соответствующее постановление подписано, сообщили в аппарате вице-премьера - главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
Решение вступает в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года. Мораторий коснется объектов, получивших ущерб в результате атак с 1 января 2026 года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий.
"Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие от атак объекты. Важно, чтобы в этот период их ресурсы были сосредоточены прежде всего на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. При этом предусмотрены исключения для случаев, когда проведение проверок необходимо для обеспечения безопасности граждан. Мораторий на проверки продлится год", - сказал Григоренко, его слова привели в аппарате.
Внеплановые контрольные мероприятия будут возможны только по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительства, а также при поступлении информации, что бизнес причиняет вред жизни и здоровью граждан, безопасности государства, работает без уведомления о начале предпринимательской деятельности, а также в случае угрозы возникновения ЧС.
Кроме того, проверка может быть назначена, если предприниматель сообщил об устранении ранее выявленных нарушений и инспектору необходимо подтвердить эту информацию. В настоящий момент есть возможность проводить такую верификацию дистанционно через мобильное приложение, без визита на объект.
Возможность проведения внеплановых проверок сохранится для отдельных видов контроля: в области промышленной безопасности (в отношении опасных производственных объектов II класса опасности), безопасности гидротехнических сооружений (в отношении гидротехнических сооружений II класса), транспортной безопасности, в сфере образования и энергетического надзора.
Ранее правительство уже вводило схожие меры поддержки. С 2022 до конца 2024 года в России действовал механизм временных ограничений на проведение проверок.
 
ФинансыДмитрий Григоренко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала