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Правительство освободило от проверок пострадавшие от атак БПЛА объекты

Правительство освободило от проверок пострадавшие от атак БПЛА объекты - 28.09.2026, ПРАЙМ

Правительство освободило от проверок пострадавшие от атак БПЛА объекты

Правительство России временно освобождает от контрольных проверок коммерческие объекты, получившие ущерб в результате атак с применением беспилотников и других... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T09:25+0300

2026-09-28T09:25+0300

2026-09-28T09:42+0300

финансы

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Правительство России временно освобождает от контрольных проверок коммерческие объекты, получившие ущерб в результате атак с применением беспилотников и других средств огневого воздействия, соответствующее постановление подписано, сообщили в аппарате вице-премьера - главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Решение вступает в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года. Мораторий коснется объектов, получивших ущерб в результате атак с 1 января 2026 года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. "Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие от атак объекты. Важно, чтобы в этот период их ресурсы были сосредоточены прежде всего на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. При этом предусмотрены исключения для случаев, когда проведение проверок необходимо для обеспечения безопасности граждан. Мораторий на проверки продлится год", - сказал Григоренко, его слова привели в аппарате. Внеплановые контрольные мероприятия будут возможны только по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительства, а также при поступлении информации, что бизнес причиняет вред жизни и здоровью граждан, безопасности государства, работает без уведомления о начале предпринимательской деятельности, а также в случае угрозы возникновения ЧС. Кроме того, проверка может быть назначена, если предприниматель сообщил об устранении ранее выявленных нарушений и инспектору необходимо подтвердить эту информацию. В настоящий момент есть возможность проводить такую верификацию дистанционно через мобильное приложение, без визита на объект. Возможность проведения внеплановых проверок сохранится для отдельных видов контроля: в области промышленной безопасности (в отношении опасных производственных объектов II класса опасности), безопасности гидротехнических сооружений (в отношении гидротехнических сооружений II класса), транспортной безопасности, в сфере образования и энергетического надзора. Ранее правительство уже вводило схожие меры поддержки. С 2022 до конца 2024 года в России действовал механизм временных ограничений на проведение проверок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, дмитрий григоренко