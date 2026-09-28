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Чистая прибыль НМТП по МСФО в первом полугодии выросла на 8,3%
Чистая прибыль НМТП по МСФО в первом полугодии выросла на 8,3% - 28.09.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль НМТП по МСФО в первом полугодии выросла на 8,3%
Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в первом полугодии 2026 года увеличилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T19:03+0300
2026-09-28T19:03+0300
2026-09-28T19:03+0300
бизнес
россия
новороссийский морской торговый порт
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в первом полугодии 2026 года увеличилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 23,336 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании увеличилась на 2,6% - до 39,68 миллиарда рублей, операционная прибыль сократилась на 9,2% - до 24,276 миллиарда рублей.
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бизнес, россия, новороссийский морской торговый порт
Бизнес, РОССИЯ, Новороссийский морской торговый порт
Чистая прибыль НМТП по МСФО в первом полугодии выросла на 8,3%
Чистая прибыль НМТП по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла на 8,3%
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в первом полугодии 2026 года увеличилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 23,336 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании увеличилась на 2,6% - до 39,68 миллиарда рублей, операционная прибыль сократилась на 9,2% - до 24,276 миллиарда рублей.