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Чистая прибыль НМТП по МСФО в первом полугодии выросла на 8,3%

Чистая прибыль НМТП по МСФО в первом полугодии выросла на 8,3% - 28.09.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль НМТП по МСФО в первом полугодии выросла на 8,3%

Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в первом полугодии 2026 года увеличилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T19:03+0300

2026-09-28T19:03+0300

2026-09-28T19:03+0300

бизнес

россия

новороссийский морской торговый порт

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в первом полугодии 2026 года увеличилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 23,336 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка компании увеличилась на 2,6% - до 39,68 миллиарда рублей, операционная прибыль сократилась на 9,2% - до 24,276 миллиарда рублей.

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бизнес, россия, новороссийский морской торговый порт