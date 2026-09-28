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Путин отметил вклад "Росатома" в экономику России
Путин отметил вклад "Росатома" в экономику России - 28.09.2026, ПРАЙМ
Путин отметил вклад "Росатома" в экономику России
Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме работникам и ветеранам атомной промышленности отметил, что "Росатом" успешно задействует богатейший | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T09:27+0300
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промышленность
владимир путин
росатом
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме работникам и ветеранам атомной промышленности отметил, что "Росатом" успешно задействует богатейший опыт и инновационные возможности атомной промышленности для укрепления экономики и энергетики России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сегодня коллектив госкорпорации "Росатом" бережно хранит и приумножает это уникальное наследие, успешно задействует богатейший опыт, мощный интеллектуальный потенциал, инновационные возможности атомной промышленности для укрепления российской экономики и энергетики, для обеспечения технологического суверенитета страны, способствует внедрению прорывных решений в медицинской и космической сферах, в перспективных арктических программах", - говорится в поздравительной телеграмме президента. Путин подчеркнул, что наращивая фундаментальные и прикладные научные изыскания, реализуя современные подходы в кадровой политике, закладывается прочная основа для дальнейшего развития отрасли. "Вы по праву гордитесь славной историей атомной промышленности России, выдающимися учеными и практиками – основателями отечественного ядерного проекта, многими поколениями их талантливых учеников и последователей, их самоотверженным трудом был создан передовой производственный и энергетический комплекс, запущены сотни новых промышленных предприятий, исследовательских институтов, конструкторских бюро, обеспечен ядерный паритет", - добавил президент. Глава государства выразил уверенность, что работники атомной промышленности будут достойно решать стоящие перед ними стратегические задачи.
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промышленность, владимир путин, росатом
Промышленность, Владимир Путин, Росатом
Путин отметил вклад "Росатома" в экономику России
Владимир Путин: "Росатом" использует опыт атомной отрасли для укрепления экономики
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме работникам и ветеранам атомной промышленности отметил, что "Росатом" успешно задействует богатейший опыт и инновационные возможности атомной промышленности для укрепления экономики и энергетики России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня коллектив госкорпорации "Росатом
" бережно хранит и приумножает это уникальное наследие, успешно задействует богатейший опыт, мощный интеллектуальный потенциал, инновационные возможности атомной промышленности для укрепления российской экономики и энергетики, для обеспечения технологического суверенитета страны, способствует внедрению прорывных решений в медицинской и космической сферах, в перспективных арктических программах", - говорится в поздравительной телеграмме президента.
Путин
подчеркнул, что наращивая фундаментальные и прикладные научные изыскания, реализуя современные подходы в кадровой политике, закладывается прочная основа для дальнейшего развития отрасли.
"Вы по праву гордитесь славной историей атомной промышленности России, выдающимися учеными и практиками – основателями отечественного ядерного проекта, многими поколениями их талантливых учеников и последователей, их самоотверженным трудом был создан передовой производственный и энергетический комплекс, запущены сотни новых промышленных предприятий, исследовательских институтов, конструкторских бюро, обеспечен ядерный паритет", - добавил президент.
Глава государства выразил уверенность, что работники атомной промышленности будут достойно решать стоящие перед ними стратегические задачи.