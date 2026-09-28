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Иностранцы смогут платить за газ в рублях через другие банки до 2027

Иностранцы смогут платить за газ в рублях через другие банки до 2027 - 28.09.2026, ПРАЙМ

Иностранцы смогут платить за газ в рублях через другие банки до 2027

Президент России Владимир Путин продлил до 1 апреля 2027 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ),... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T20:17+0300

2026-09-28T20:17+0300

2026-09-28T20:22+0300

газ

россия

владимир путин

газпромбанк

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 1 апреля 2027 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее этот срок истекал 1 октября 2026 года. Согласно указу, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В новой редакции уточняется, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 апреля 2027 года.

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газ, россия, владимир путин, газпромбанк