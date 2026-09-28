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РФ строит атомные энергоблоки на новейших технологиях, не имеющих аналога
РФ строит атомные энергоблоки на новейших технологиях, не имеющих аналога - 28.09.2026, ПРАЙМ
РФ строит атомные энергоблоки на новейших технологиях, не имеющих аналога
Россия строит атомные энергоблоки на основе новейших технологий, которых нет больше ни у кого в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T20:36+0300
2026-09-28T20:36+0300
2026-09-28T20:36+0300
технологии
владимир путин
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия строит атомные энергоблоки на основе новейших технологий, которых нет больше ни у кого в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в понедельник провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности. "Больше всех мы сейчас в мире строим атомных блоков за рубежом. Делаем это самым наилучшим образом, на новейших технологиях, и часто таких технологий нет ни у кого, кроме как у Росатома", - сказал Путин в ходе встречи.
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технологии, владимир путин, алексей лихачев, росатом
Технологии, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Росатом
РФ строит атомные энергоблоки на новейших технологиях, не имеющих аналога
Путин: Россия строит атомные энергоблоки на новейших технологиях, которых нет за рубежом
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия строит атомные энергоблоки на основе новейших технологий, которых нет больше ни у кого в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности.
"Больше всех мы сейчас в мире строим атомных блоков за рубежом. Делаем это самым наилучшим образом, на новейших технологиях, и часто таких технологий нет ни у кого, кроме как у Росатома", - сказал Путин в ходе встречи.