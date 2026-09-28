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Путин провел встречу с главой "Росатома" Лихачевым
Путин провел встречу с главой "Росатома" Лихачевым - 28.09.2026, ПРАЙМ
Путин провел встречу с главой "Росатома" Лихачевым
Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T20:37+0300
2026-09-28T20:37+0300
2026-09-28T20:45+0300
промышленность
владимир путин
алексей лихачев
дмитрий песков
росатом
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности. День работника атомной промышленности ежегодно отмечается в России 28 сентября. Ранее глава государства отмечал, что "Росатом" успешно задействует богатейший опыт и инновационные возможности атомной промышленности для укрепления экономики и энергетики России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия обладает беспрецедентными конкурентными преимуществами в атомной промышленности, это один из самых передовых секторов экономики страны.
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промышленность, владимир путин, алексей лихачев, дмитрий песков, росатом
Промышленность, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Дмитрий Песков, Росатом
Путин провел встречу с главой "Росатома" Лихачевым
Путин провел встречу с главой "Росатома" Лихачевым
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности.
День работника атомной промышленности ежегодно отмечается в России 28 сентября.
Ранее глава государства отмечал, что "Росатом" успешно задействует богатейший опыт и инновационные возможности атомной промышленности для укрепления экономики и энергетики России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия обладает беспрецедентными конкурентными преимуществами в атомной промышленности, это один из самых передовых секторов экономики страны.