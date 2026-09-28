https://1prime.ru/20260928/putin-873736499.html
Путин: Россия наращивает атомную генерацию опережающими темпами
Путин: Россия наращивает атомную генерацию опережающими темпами - 28.09.2026, ПРАЙМ
Путин: Россия наращивает атомную генерацию опережающими темпами
Россия опережающими темпами наращивает долю атомной генерации в структуре энергетики, этот показатель уже превысил 20%, заявил президент РФ Владимир Путин | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T20:38+0300
2026-09-28T20:38+0300
2026-09-28T20:38+0300
россия
владимир путин
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873736499.jpg?1790617123
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия опережающими темпами наращивает долю атомной генерации в структуре энергетики, этот показатель уже превысил 20%, заявил президент РФ Владимир Путин Глава государства в понедельник провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности. "Все, что мы планировали с точки зрения строительства атомных блоков внутри Российской Федерации, все планы, которые мы когда-то наметили, они все исполнены. Мы добились уже свыше 20%, а ставили перед собой цель 20%. С 16 нарастить до 20% атомной генерации в структуре нашей энергетики - этот план выполнен, цель достигнута", - сказал Путин в ходе встречи. День работника атомной промышленности ежегодно отмечается в России 28 сентября.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Росатом
Путин: Россия наращивает атомную генерацию опережающими темпами
Путин: Россия опережающими темпами наращивает долю атомной генерации в энергетике
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия опережающими темпами наращивает долю атомной генерации в структуре энергетики, этот показатель уже превысил 20%, заявил президент РФ Владимир Путин
Глава государства в понедельник провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности.
"Все, что мы планировали с точки зрения строительства атомных блоков внутри Российской Федерации, все планы, которые мы когда-то наметили, они все исполнены. Мы добились уже свыше 20%, а ставили перед собой цель 20%. С 16 нарастить до 20% атомной генерации в структуре нашей энергетики - этот план выполнен, цель достигнута", - сказал Путин в ходе встречи.
День работника атомной промышленности ежегодно отмечается в России 28 сентября.