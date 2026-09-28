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Путин: Россия наращивает атомную генерацию опережающими темпами

Путин: Россия наращивает атомную генерацию опережающими темпами - 28.09.2026, ПРАЙМ

Путин: Россия наращивает атомную генерацию опережающими темпами

Россия опережающими темпами наращивает долю атомной генерации в структуре энергетики, этот показатель уже превысил 20%, заявил президент РФ Владимир Путин | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T20:38+0300

2026-09-28T20:38+0300

2026-09-28T20:38+0300

россия

владимир путин

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия опережающими темпами наращивает долю атомной генерации в структуре энергетики, этот показатель уже превысил 20%, заявил президент РФ Владимир Путин Глава государства в понедельник провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности. "Все, что мы планировали с точки зрения строительства атомных блоков внутри Российской Федерации, все планы, которые мы когда-то наметили, они все исполнены. Мы добились уже свыше 20%, а ставили перед собой цель 20%. С 16 нарастить до 20% атомной генерации в структуре нашей энергетики - этот план выполнен, цель достигнута", - сказал Путин в ходе встречи. День работника атомной промышленности ежегодно отмечается в России 28 сентября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин, алексей лихачев, росатом