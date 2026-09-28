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46 блоков АЭС: Росатом ставит рекорд новой России

46 блоков АЭС: Росатом ставит рекорд новой России - 28.09.2026, ПРАЙМ

46 блоков АЭС: Росатом ставит рекорд новой России

Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T20:43+0300

2026-09-28T20:43+0300

2026-09-28T20:57+0300

россия

владимир путин

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности, который ежегодно отмечается 28 сентября. Глава государства отметил хорошие результаты и перспективы работы корпорации."Знаю, что и результаты хорошие, и экономические результаты, и развитие технологий, и перспективы хорошие. Мы все-таки все, что планировали с точки зрения строительства атомных блоков внутри Российской Федерации, — мы все планы, которые когда-то наметили, они все исполнены", — сказал Путин.Он также сообщил, что доля атомной генерации в структуре энергетики России превысила 20%. "Мы добились уже свыше 20%, а ставили перед собой цель 20%. С 16 нарастить до 20% атомной генерации в структуре нашей энергетики — этот план выполнен, цель достигнута", — подчеркнул президент.В свою очередь, Алексей Лихачев сообщил, что "Росатом" сейчас одновременно строит 46 блоков АЭС в России и за рубежом. "По зарубежной деятельности: добавляем к 18 строящимся в России реакторам еще 28 строящихся за рубежом — итого получаем цифру 46. Рекордная цифра по строительству, ну, фактически за всю новую историю России, да и в Советском Союзе этот показатель вызывал бы очень большое уважение", — сказал глава госкорпорации.

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россия, владимир путин, алексей лихачев, росатом