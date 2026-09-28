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Показатели "Росатома" в сфере логистических перевозок могут улучшиться
Показатели "Росатома" в сфере логистических перевозок могут улучшиться - 28.09.2026, ПРАЙМ
Показатели "Росатома" в сфере логистических перевозок могут улучшиться
Президент России Владимир Путин отметил возможность улучшения показателей "Росатома" в сфере логистических перевозок. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:04+0300
2026-09-28T21:04+0300
2026-09-28T21:06+0300
бизнес
россия
владимир путин
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил возможность улучшения показателей "Росатома" в сфере логистических перевозок. Путин в понедельник провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности. Лихачев доложил президенту, что "Росатом" стал крупнейшей логистической контейнерной компанией страны. Госкорпорация занимает первое место в России и четвертое - в странах БРИКС. "Есть перспективы улучшить эти показатели", - сказал Путин. Лихачев ответил, что "Росатом" будет работать в этом направлении.
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бизнес, россия, владимир путин, алексей лихачев, росатом
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Росатом
Показатели "Росатома" в сфере логистических перевозок могут улучшиться
Путин отметил возможность улучшения показателей "Росатома" в сфере логистических перевозок
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил возможность улучшения показателей "Росатома" в сфере логистических перевозок.
Путин в понедельник провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности. Лихачев доложил президенту, что "Росатом" стал крупнейшей логистической контейнерной компанией страны. Госкорпорация занимает первое место в России и четвертое - в странах БРИКС.
"Есть перспективы улучшить эти показатели", - сказал Путин.
Лихачев ответил, что "Росатом" будет работать в этом направлении.