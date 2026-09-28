Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил рост налоговых платежей "Росатома" - 28.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260928/putin-873738233.html
Путин отметил рост налоговых платежей "Росатома"
Путин отметил рост налоговых платежей "Росатома" - 28.09.2026, ПРАЙМ
Путин отметил рост налоговых платежей "Росатома"
Президент России Владимир Путин отметил рост уплаты налогов "Росатома". | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:19+0300
2026-09-28T21:30+0300
россия
владимир путин
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873738233.jpg?1790620234
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил рост уплаты налогов "Росатома". Глава государства в понедельник провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности. Глава "Росатома" доложил российскому лидеру о росте производительности труда, который позволяет держать практически 9%-ный рост заработной платы и 11%-ный рост социальных расходов. "Уплата налогов тоже растет", - уточнил Путин. "Растет кратно", - подтвердил Лихачев. Ранее глава государства отмечал, что "Росатом" успешно задействует богатейший опыт и инновационные возможности атомной промышленности для укрепления экономики и энергетики России.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Росатом
21:19 28.09.2026 (обновлено: 21:30 28.09.2026)
 
Путин отметил рост налоговых платежей "Росатома"

Путин отметил рост налоговых платежей "Росатома"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил рост уплаты налогов "Росатома".
Глава государства в понедельник провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности.
Глава "Росатома" доложил российскому лидеру о росте производительности труда, который позволяет держать практически 9%-ный рост заработной платы и 11%-ный рост социальных расходов.
"Уплата налогов тоже растет", - уточнил Путин.
"Растет кратно", - подтвердил Лихачев.
Ранее глава государства отмечал, что "Росатом" успешно задействует богатейший опыт и инновационные возможности атомной промышленности для укрепления экономики и энергетики России.
 
РОССИЯВладимир ПутинАлексей ЛихачевРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала