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Путин отметил рост налоговых платежей "Росатома"

Путин отметил рост налоговых платежей "Росатома" - 28.09.2026, ПРАЙМ

Путин отметил рост налоговых платежей "Росатома"

Президент России Владимир Путин отметил рост уплаты налогов "Росатома". | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T21:19+0300

2026-09-28T21:19+0300

2026-09-28T21:30+0300

россия

владимир путин

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил рост уплаты налогов "Росатома". Глава государства в понедельник провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности. Глава "Росатома" доложил российскому лидеру о росте производительности труда, который позволяет держать практически 9%-ный рост заработной платы и 11%-ный рост социальных расходов. "Уплата налогов тоже растет", - уточнил Путин. "Растет кратно", - подтвердил Лихачев. Ранее глава государства отмечал, что "Росатом" успешно задействует богатейший опыт и инновационные возможности атомной промышленности для укрепления экономики и энергетики России.

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россия, владимир путин, алексей лихачев, росатом