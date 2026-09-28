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Путин отметил рост налоговых платежей "Росатома"
Путин отметил рост налоговых платежей "Росатома" - 28.09.2026, ПРАЙМ
Путин отметил рост налоговых платежей "Росатома"
Президент России Владимир Путин отметил рост уплаты налогов "Росатома". | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:19+0300
2026-09-28T21:19+0300
2026-09-28T21:30+0300
россия
владимир путин
алексей лихачев
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил рост уплаты налогов "Росатома". Глава государства в понедельник провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности. Глава "Росатома" доложил российскому лидеру о росте производительности труда, который позволяет держать практически 9%-ный рост заработной платы и 11%-ный рост социальных расходов. "Уплата налогов тоже растет", - уточнил Путин. "Растет кратно", - подтвердил Лихачев. Ранее глава государства отмечал, что "Росатом" успешно задействует богатейший опыт и инновационные возможности атомной промышленности для укрепления экономики и энергетики России.
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россия, владимир путин, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Росатом
Путин отметил рост налоговых платежей "Росатома"
Путин отметил рост налоговых платежей "Росатома"
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил рост уплаты налогов "Росатома".
Глава государства в понедельник провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности.
Глава "Росатома" доложил российскому лидеру о росте производительности труда, который позволяет держать практически 9%-ный рост заработной платы и 11%-ный рост социальных расходов.
"Уплата налогов тоже растет", - уточнил Путин.
"Растет кратно", - подтвердил Лихачев.
Ранее глава государства отмечал, что "Росатом" успешно задействует богатейший опыт и инновационные возможности атомной промышленности для укрепления экономики и энергетики России.