https://1prime.ru/20260928/putin-873738690.html

Путин обсудит ситуацию с зерном с вице-премьером Патрушевым

Путин обсудит ситуацию с зерном с вице-премьером Патрушевым - 28.09.2026, ПРАЙМ

Путин обсудит ситуацию с зерном с вице-премьером Патрушевым

Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов. В ходе встречи лидер КПРФ... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T21:42+0300

2026-09-28T21:42+0300

2026-09-28T21:42+0300

сельское хозяйство

россия

владимир путин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873738690.jpg?1790620977

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов. В ходе встречи лидер КПРФ Геннадий Зюганов затронул вопрос поддержки российских производителей зерна.Путин согласился с необходимостью реализации этой инициативы и сообщил, что уже дал соответствующее поручение правительству. "Сельхозпроизводителям продажи зерна, в том числе запуска в резерв, абсолютно правильно, я полностью поддерживаю. Я уже правительству такое поручение дал", — сказал президент.Он также отметил, что в ближайшее время проведет отдельную встречу с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, курирующим этот вопрос. "У меня вот скоро будет курирующий вице-премьер. Мы с ним обязательно все это обсудим. Надеюсь, что ситуация будет решена", — обратился Путин к Зюганову.Выборы в Госдуму девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители пяти партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, владимир путин, госдума