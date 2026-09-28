Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудит ситуацию с зерном с вице-премьером Патрушевым - 28.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260928/putin-873738690.html
Путин обсудит ситуацию с зерном с вице-премьером Патрушевым
Путин обсудит ситуацию с зерном с вице-премьером Патрушевым - 28.09.2026, ПРАЙМ
Путин обсудит ситуацию с зерном с вице-премьером Патрушевым
Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов. В ходе встречи лидер КПРФ... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:42+0300
2026-09-28T21:42+0300
сельское хозяйство
россия
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873738690.jpg?1790620977
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов. В ходе встречи лидер КПРФ Геннадий Зюганов затронул вопрос поддержки российских производителей зерна.Путин согласился с необходимостью реализации этой инициативы и сообщил, что уже дал соответствующее поручение правительству. "Сельхозпроизводителям продажи зерна, в том числе запуска в резерв, абсолютно правильно, я полностью поддерживаю. Я уже правительству такое поручение дал", — сказал президент.Он также отметил, что в ближайшее время проведет отдельную встречу с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, курирующим этот вопрос. "У меня вот скоро будет курирующий вице-премьер. Мы с ним обязательно все это обсудим. Надеюсь, что ситуация будет решена", — обратился Путин к Зюганову.Выборы в Госдуму девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители пяти партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, владимир путин, госдума
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума
21:42 28.09.2026
 
Путин обсудит ситуацию с зерном с вице-премьером Патрушевым

Путин поддержал инициативу КПРФ о поддержке производителей зерна

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов. В ходе встречи лидер КПРФ Геннадий Зюганов затронул вопрос поддержки российских производителей зерна.
Путин согласился с необходимостью реализации этой инициативы и сообщил, что уже дал соответствующее поручение правительству. "Сельхозпроизводителям продажи зерна, в том числе запуска в резерв, абсолютно правильно, я полностью поддерживаю. Я уже правительству такое поручение дал", — сказал президент.
Он также отметил, что в ближайшее время проведет отдельную встречу с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, курирующим этот вопрос. "У меня вот скоро будет курирующий вице-премьер. Мы с ним обязательно все это обсудим. Надеюсь, что ситуация будет решена", — обратился Путин к Зюганову.
Выборы в Госдуму девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители пяти партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯВладимир ПутинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала