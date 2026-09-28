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Путин обсудит ситуацию с зерном с вице-премьером Патрушевым
Путин обсудит ситуацию с зерном с вице-премьером Патрушевым - 28.09.2026, ПРАЙМ
Путин обсудит ситуацию с зерном с вице-премьером Патрушевым
Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов. В ходе встречи лидер КПРФ... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:42+0300
2026-09-28T21:42+0300
2026-09-28T21:42+0300
сельское хозяйство
россия
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов. В ходе встречи лидер КПРФ Геннадий Зюганов затронул вопрос поддержки российских производителей зерна.Путин согласился с необходимостью реализации этой инициативы и сообщил, что уже дал соответствующее поручение правительству. "Сельхозпроизводителям продажи зерна, в том числе запуска в резерв, абсолютно правильно, я полностью поддерживаю. Я уже правительству такое поручение дал", — сказал президент.Он также отметил, что в ближайшее время проведет отдельную встречу с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, курирующим этот вопрос. "У меня вот скоро будет курирующий вице-премьер. Мы с ним обязательно все это обсудим. Надеюсь, что ситуация будет решена", — обратился Путин к Зюганову.Выборы в Госдуму девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители пяти партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.
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сельское хозяйство, россия, владимир путин, госдума
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума
Путин обсудит ситуацию с зерном с вице-премьером Патрушевым
Путин поддержал инициативу КПРФ о поддержке производителей зерна
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов. В ходе встречи лидер КПРФ Геннадий Зюганов затронул вопрос поддержки российских производителей зерна.
Путин согласился с необходимостью реализации этой инициативы и сообщил, что уже дал соответствующее поручение правительству. "Сельхозпроизводителям продажи зерна, в том числе запуска в резерв, абсолютно правильно, я полностью поддерживаю. Я уже правительству такое поручение дал", — сказал президент.
Он также отметил, что в ближайшее время проведет отдельную встречу с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, курирующим этот вопрос. "У меня вот скоро будет курирующий вице-премьер. Мы с ним обязательно все это обсудим. Надеюсь, что ситуация будет решена", — обратился Путин к Зюганову.
Выборы в Госдуму девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители пяти партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.