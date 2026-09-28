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Тарифы ЖКХ должны быть соизмеримы с доходами граждан - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Тарифы ЖКХ должны быть соизмеримы с доходами граждан
Тарифы ЖКХ должны быть соизмеримы с доходами граждан - 28.09.2026, ПРАЙМ
Тарифы ЖКХ должны быть соизмеримы с доходами граждан
Все тарифы ЖКХ, безусловно, должны быть экономически обоснованы, но при этом соизмеримы с доходами населения, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:49+0300
2026-09-28T21:50+0300
россия
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Все тарифы ЖКХ, безусловно, должны быть экономически обоснованы, но при этом соизмеримы с доходами населения, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в Кремле встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по результатам выборов. "Что касается ЖКХ, важнейшее направление - тарифы. Это все то, с чем люди живут, с чем они сталкиваются. Проблема очень чувствительная, острая. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения", - сказал Путин. Глава государства отметил, что это тонкая работа, которой фактически в ежедневном режиме должны заниматься и парламент, и правительство. "Надеюсь, что так оно и будет", - подчеркнул Путин.
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россия, владимир путин, госдума
РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума
21:49 28.09.2026 (обновлено: 21:50 28.09.2026)
 
Тарифы ЖКХ должны быть соизмеримы с доходами граждан

Путин: тарифы ЖКХ должны быть экономически обоснованы, но и соизмеримы с доходами граждан

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Все тарифы ЖКХ, безусловно, должны быть экономически обоснованы, но при этом соизмеримы с доходами населения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в Кремле встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по результатам выборов.
"Что касается ЖКХ, важнейшее направление - тарифы. Это все то, с чем люди живут, с чем они сталкиваются. Проблема очень чувствительная, острая. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что это тонкая работа, которой фактически в ежедневном режиме должны заниматься и парламент, и правительство.
"Надеюсь, что так оно и будет", - подчеркнул Путин.
 
РОССИЯВладимир ПутинГосдума
 
 
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