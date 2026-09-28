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В Metro рассказали о работе после введения временного управления
В Metro рассказали о работе после введения временного управления - 28.09.2026, ПРАЙМ
В Metro рассказали о работе после введения временного управления
Торговая сеть Metro работает в штатном режиме, операционные процессы остаются без изменений после передачи активов во временное управление, рассказали РИА... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T17:57+0300
2026-09-28T17:57+0300
2026-09-28T18:02+0300
бизнес
россия
финансы
владимир путин
metro
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Торговая сеть Metro работает в штатном режиме, операционные процессы остаются без изменений после передачи активов во временное управление, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Президент России Владимир Путин указом от 28 сентября передал во временное управление российские активы немецкого ритейлера Metro Cash & Carry Russia. Временным управляющим стало российское АО "УК Торг РУС". "Компания продолжает работу в штатном режиме, все операционные процессы остаются без изменений. Все обязательства перед поставщиками, клиентами и сотрудниками выполняются в штатном режиме", - говорится в сообщении. В Metro пояснили, что решение связано с необходимостью обеспечить безопасность сотрудников, инфраструктуры и непрерывность бизнес-процессов, поскольку компания является частью критически важной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивость поставок и работу профессионального ритейла. "Полномочия временного управляющего возложены на АО "УК Торг РУС" под руководством Йоханнеса Толая", - добавили в компании.
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бизнес, россия, финансы, владимир путин, metro
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, Metro
В Metro рассказали о работе после введения временного управления
Metro работает в штатном режиме после передачи активов во временное управление
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Торговая сеть Metro работает в штатном режиме, операционные процессы остаются без изменений после передачи активов во временное управление, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
Президент России Владимир Путин указом от 28 сентября передал во временное управление российские активы немецкого ритейлера Metro Cash & Carry Russia. Временным управляющим стало российское АО "УК Торг РУС".
"Компания продолжает работу в штатном режиме, все операционные процессы остаются без изменений. Все обязательства перед поставщиками, клиентами и сотрудниками выполняются в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В Metro пояснили, что решение связано с необходимостью обеспечить безопасность сотрудников, инфраструктуры и непрерывность бизнес-процессов, поскольку компания является частью критически важной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивость поставок и работу профессионального ритейла.
"Полномочия временного управляющего возложены на АО "УК Торг РУС" под руководством Йоханнеса Толая", - добавили в компании.