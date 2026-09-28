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В Metro рассказали о работе после введения временного управления

В Metro рассказали о работе после введения временного управления - 28.09.2026, ПРАЙМ

В Metro рассказали о работе после введения временного управления

Торговая сеть Metro работает в штатном режиме, операционные процессы остаются без изменений после передачи активов во временное управление, рассказали РИА... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T17:57+0300

2026-09-28T17:57+0300

2026-09-28T18:02+0300

бизнес

россия

финансы

владимир путин

metro

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Торговая сеть Metro работает в штатном режиме, операционные процессы остаются без изменений после передачи активов во временное управление, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Президент России Владимир Путин указом от 28 сентября передал во временное управление российские активы немецкого ритейлера Metro Cash & Carry Russia. Временным управляющим стало российское АО "УК Торг РУС". "Компания продолжает работу в штатном режиме, все операционные процессы остаются без изменений. Все обязательства перед поставщиками, клиентами и сотрудниками выполняются в штатном режиме", - говорится в сообщении. В Metro пояснили, что решение связано с необходимостью обеспечить безопасность сотрудников, инфраструктуры и непрерывность бизнес-процессов, поскольку компания является частью критически важной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивость поставок и работу профессионального ритейла. "Полномочия временного управляющего возложены на АО "УК Торг РУС" под руководством Йоханнеса Толая", - добавили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, финансы, владимир путин, metro