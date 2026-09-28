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Назван регион с самым быстрым ростом в строительстве жилья

Назван регион с самым быстрым ростом в строительстве жилья - 28.09.2026, ПРАЙМ

Назван регион с самым быстрым ростом в строительстве жилья

Курортный город Железноводск стал лидером рейтинга российских городов с населением до 100 тысяч человек по темпам развития жилищного строительства в 2026 году,... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T10:04+0300

2026-09-28T10:04+0300

2026-09-28T10:04+0300

бизнес

недвижимость

россия

крым

каспийск

дагестан

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Курортный город Железноводск стал лидером рейтинга российских городов с населением до 100 тысяч человек по темпам развития жилищного строительства в 2026 году, сообщили в ЕРЗ.РФ. По данным портала, причиной этого стал старт строительства первой очереди жилого кластера "Нагория" площадью почти 100 тысяч квадратных метров. Как уточнили в компании ССК, являющейся девелопером проекта, всего будет возведено порядка 731 тысячи "квадратов" жилья. "Для сравнения, в этом году в Каспийске (Дагестан) зарегистрированы проектные декларации на 75 тысяч квадратных метров, в Саки (Крым) - на 44 тысячи, в Мирном (Крым) - на 31 тысячу. Замыкает пятерку лидеров Пятигорск с новым объемом на 25 тысяч квадратных метров", - отметили в ЕРЗ.РФ. Как подсчитали в bnMAP.pro, в районе Кавказских Минеральных Вод за первое полугодие 2026 года в Железноводске продано 218 квартир в новостройках, в Кисловодске - 329, в Ессентуках - 204, в Пятигорске -138.

крым

каспийск

дагестан

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бизнес, недвижимость, россия, крым, каспийск, дагестан