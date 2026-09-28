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Названы регионы с самой доступной ипотекой в России

Названы регионы с самой доступной ипотекой в России - 28.09.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с самой доступной ипотекой в России

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа лидируют в рейтинге российских регионов с самой доступной ипотекой, замыкают список Севастополь и Крым,... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T00:21+0300

2026-09-28T00:21+0300

2026-09-28T00:21+0300

недвижимость

магаданская область

севастополь

крым

росстат

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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа лидируют в рейтинге российских регионов с самой доступной ипотекой, замыкают список Севастополь и Крым, свидетельствует исследование РИА Новости. СИТУАЦИЯ НА ИПОТЕЧНОМ РЫНКЕ Ипотечное кредитование в России после двух лет снижения вновь набирает обороты. За 8 месяцев 2026 года было выдано почти 577 тысяч ипотечных кредитов, и это почти на 40% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В денежном выражении объем выдач также значительно вырос — до 2,6 триллиона рублей за 8 месяцев текущего года против 1,9 триллиона рублей годом ранее. Вместе с тем ситуация в сфере жилой недвижимости в отдельных регионах достаточно сильно отличается от среднероссийской, поэтому для оценки региональных различий доступности покупки жилья в ипотеку семьями эксперты РИА Новости провели очередное ежегодное исследование и составили рейтинг, в котором отражено, какая доля семей, имеющих официальную зарплату одного или двух работающих, может позволить себе приобрести обычную двухкомнатную квартиру, взяв ипотечный кредит на рыночных условиях. Как показали результаты рейтинга, параметры доступности очень дифференцированы в региональном разрезе. В целом по состоянию на август 2026 года ипотеку по рыночной ставке могут позволить себе 20,2% семей. Для сравнения в прошлом году доля семей, которым была доступна рыночная ипотека, составляла 16,1%, а в 2024 году – 13,4%. Таким образом, рост зарплат в 2024 году и снижение ставки в 2025 году увеличили доступность ипотеки. Однако текущая доля семей значительно ниже, чем в предыдущие годы, когда работала программа господдержки, а рыночные ставки были существенно меньше. Так, с 2018 по 2023 год доля семей, которым была доступна ипотека, колебалась в диапазоне 25–33%. Таким образом, несмотря на рост зарплат и некоторое снижение ставок, доступность ипотеки пока остается значительно ниже уровней 2018–2023 годов, отмечают эксперты. ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях в рейтинге 2026 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе ипотеку на квартиру в 60 квадратных метров могут позволить себе 55,7% семей. Второе и третье места заняли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Чукотский автономный округ, где доля таких семей составила 53% и 48% соответственно. Также достаточно высокая доступность ипотеки отмечена в Мурманской и Магаданской областях и Ненецком автономном округе, где доля семей, которым доступна ипотека, составила 48%, 45% и 42% соответственно. В целом можно говорить, что в этих регионах доступность покупки жилья в ипотеку по рыночной ставке находится на относительно высоком уровне. Эксперты отмечают, что лидерство северных регионов закономерно – высокие зарплаты и большой объем жилого фонда определяют относительно невысокие цены на недвижимость. Помимо названных выше шести регионов еще в шести субъектах доля семей, для которых доступна покупка жилья в ипотеку по рыночным условиям, превышает 30%, а еще в 11 регионах находится в диапазоне 25-30%. Вместе с тем в 9 регионах менее 10% семей могут приобрести шестидесятиметровую квартиру, используя ипотечный заем на рыночных условиях. В двух из них доля таких семей не превышает 5%. Замыкают рейтинг Севастополь, Крым, Дагестан и Республика Алтай. Эксперты РИА Новости также рассчитали размер ежемесячного ипотечного платежа в каждом из регионов. Лидером по абсолютному размеру ежемесячного платежа по ипотеке предсказуемо стала Москва, где цены на жилье самые высокие среди регионов. В столице ежемесячный платеж за квартиру в 60 квадратных метров составляет 243 тысячи рублей, что эквивалентно двум чистым медианным зарплатам во втором квартале 2026 года. На втором месте расположился Санкт-Петербург, где ежемесячный платеж достигает 155 тысяч рублей. Замыкает первую тройку по размеру ипотечного платежа Республика Алтай с результатом в 132 тысячи рублей. Еще в четырех регионах ежемесячный ипотечный платеж превышает 100 тысяч рублей. Эксперты РИА Новости ожидают, что в среднесрочной перспективе ипотечное кредитование продолжит расти, хотя темпы роста будут сдерживаться высокой стоимостью жилья, жесткими условиями кредитования, а также замедлением роста заработной платы. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Расчет выполнен экспертами РИА Новости по данным Центробанка, Росстата и СберИндекса. В качестве индикатора доступности ипотеки в рейтинге выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платеж по ипотечному кредиту и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Размер кредита рассчитан для квартиры площадью 60 квадратных метров в своем регионе при первоначальном взносе в 30%. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Предполагалось, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на выплату ипотеки, 30% – на прочие расходы. Анализ проведен независимо для девяти типов состава семьи. Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. Средние цены на квартиры на вторичном рынке, сроки кредита и процентные ставки брались индивидуально для каждого региона. Процентная ставка по ипотеке и цены на жилье соответствуют августу 2026 года.

магаданская область

севастополь

крым

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, магаданская область, севастополь, крым, росстат