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"Росатом" занимается продлением работы Армянской АЭС - 28.09.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" занимается продлением работы Армянской АЭС
"Росатом" занимается продлением работы Армянской АЭС - 28.09.2026, ПРАЙМ
"Росатом" занимается продлением работы Армянской АЭС
Российская госкорпорация "Росатом" занимается продлением работы Армянской АЭС, руководство Армении примет решение, каким путем идти в дальнейшем, заявил... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:00+0300
2026-09-28T21:00+0300
россия
армения
алексей лихачев
владимир путин
росатом
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Российская госкорпорация "Росатом" занимается продлением работы Армянской АЭС, руководство Армении примет решение, каким путем идти в дальнейшем, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу с Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности. В ходе встречи глава "Росатома" затронул вопрос международного сотрудничества, отметив, что госкорпорация не ушла ни с одной международной площадки и нарастила долю дружественных стран. "Нельзя убирать Армению, потому что мы продляем станцию. Там руководство примет решение, каким путем идти, но мы там присутствуем", - сказал Лихачев. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенных в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
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россия, армения, алексей лихачев, владимир путин, росатом
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Росатом
21:00 28.09.2026
 
"Росатом" занимается продлением работы Армянской АЭС

Лихачев: "Росатом" занимается продлением работы Армянской АЭС, Ереван примет решение

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Российская госкорпорация "Росатом" занимается продлением работы Армянской АЭС, руководство Армении примет решение, каким путем идти в дальнейшем, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу с Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности. В ходе встречи глава "Росатома" затронул вопрос международного сотрудничества, отметив, что госкорпорация не ушла ни с одной международной площадки и нарастила долю дружественных стран.
"Нельзя убирать Армению, потому что мы продляем станцию. Там руководство примет решение, каким путем идти, но мы там присутствуем", - сказал Лихачев.
В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенных в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
 
РОССИЯАРМЕНИЯАлексей ЛихачевВладимир ПутинРосатом
 
 
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