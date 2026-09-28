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Второй энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2028 году
Второй энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2028 году - 28.09.2026, ПРАЙМ
Второй энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2028 году
Второй энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2028 году, доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:02+0300
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россия
алексей лихачев
владимир путин
росатом
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Второй энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2028 году, доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Путин в понедельник провел встречу с Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности. "Мы решаем четыре задачи: Курская, Ленинградская, Смоленская станции - как можно скорее для замещения выбывающих реакторов РБМК. Первый курский уже в работе, второй будет в 2028 году", - сказал Лихачев в ходе встречи.
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россия, алексей лихачев, владимир путин, росатом
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Росатом
Второй энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2028 году
"Росатом": второй энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2028 году
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Второй энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2028 году, доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Путин в понедельник провел встречу с Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности.
"Мы решаем четыре задачи: Курская, Ленинградская, Смоленская станции - как можно скорее для замещения выбывающих реакторов РБМК. Первый курский уже в работе, второй будет в 2028 году", - сказал Лихачев в ходе встречи.