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Второй энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2028 году

Второй энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2028 году - 28.09.2026, ПРАЙМ

Второй энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2028 году

Второй энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2028 году, доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T21:02+0300

2026-09-28T21:02+0300

2026-09-28T21:02+0300

россия

алексей лихачев

владимир путин

росатом

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Второй энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2028 году, доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Путин в понедельник провел встречу с Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности. "Мы решаем четыре задачи: Курская, Ленинградская, Смоленская станции - как можно скорее для замещения выбывающих реакторов РБМК. Первый курский уже в работе, второй будет в 2028 году", - сказал Лихачев в ходе встречи.

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россия, алексей лихачев, владимир путин, росатом